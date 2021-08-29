Укравтодор отримає $376 мільйонів кредиту на «Велике будівництво»

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) та шість українських банків підписали договір консорціумного кредиту на $376 млн, який буде використано на проєкти програми “Велике будівництво”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ “Укрексімбанк”.

Зазначається, що кредит надається із забезпеченням у формі державних гарантій строком на 5 років. Процентна ставка становить 4,9% річних.

Державний Укрексімбанк виступив як банк-координатор з часткою 45% від загального обсягу проєкту консорціумного кредитування. Також у проєкті беруть участь: Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСКОМБАНК, Банк Кредит Дніпро та ПУМБ.

Цільовим призначенням є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №521 від 26 травня 2021 року.

Зокрема, кошти будуть залучені для капітального та поточного середнього ремонту, реконструкції та будівництва доріг та інших об’єктів дорожньої інфраструктури.

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер зауважив, що угода між Укравтодором та консорціумом банків дає чіткий сигнал ринку, що через такий механізм можна залучати кошти потрібні для реалізації великих інвестиційних проєктів.

За його словами, ставка кредитування, визначена в угоді, є нижчою ніж пропонують міжнародні фінансові організації.

“Наші спеціалісти розробили договірну базу і погодили з іншими банками-учасниками фінальні варіанти договорів, затверджених Міністерством фінансів України. Надалі ми плануємо розвивати цей механізм і за іншими напрямами фінансових послуг, зокрема постекспортним та постімпортним фінансуванням, надавати кредитну підтримку іншим великим інфраструктурним проєктам держави. Йдеться не тільки про програму «Велике будівництво», а й про реконструкцію аеропортів, морських портів, авіаційну та космічну галузі тощо», – розповів Мецгер.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 26 травня 2021 року прийняв постанову, яка визначає умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2021 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Укравтодору та встановлює перелік об’єктів, які ремонтуватимуться та будуватимуть за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.