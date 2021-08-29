Казус Барбана: кого министр Ткаченко не заметил на скандальной строительной площадке

В Киеве на Обсерваторной, 6 сошлись интересы окружения Кличко, «слуг народа» и члена набсовета «Укроборонпрома» Ростислава Шурмы.

На карте столицы полыхает очередная «горячая точка» — старинный особняк Барбана на ул. Обсерваторной, 6. Нынешний владелец здания ООО «Информационная группа «Агентство специальных сообщений» («Інформаційна група «АСП») планирует на месте здания, построенного в конце XIX века титулярным советником Александром Барбаном, воткнуть 12-этажный многоквартирник для «элитки». Но местные жители и активисты, по их словам, хотят сберечь один из последних кусочков киевской старины, пишет в своей статье для «Кордон» главный редактор проекта [громкие дела] Павел Шульц.

Коммерсанты-застройщики «тихою сапою» осуществляют задуманное еще с мая этого года. К концу июня они «под ноль» снесли флигель, примыкающий к особняку. Активисты заблокировали эти «земляные работы» и стали стучаться во все инстанции, чтобы спасти старинный дом. Инстанции переводили стрелки друг на друга. Фирма-владелец здания 19 августа завела на участок толпу «титушек», построила по периметру забор с колючей проволокой и подключила к ней электрический ток. Активистов, пытавшихся это остановить, «спаковала» полиция за мелкое хулиганство и злостное неповиновение представителям власти.

Руины Особняка Барбана

Ранним утром 20 августа, еще до рассвета, «спортсмены» застройщика разгромили лагерь защитников особняка, на площадку завели экскаваторы, и принялись крушить здание. Развалили почти всё, оставив лишь фасад. Полиция, до того отлавливавшая активистов, зарегистрировала уголовное производство по факту самоуправства.

«Дознаватели по согласованию процессуального руководителя местной окружной прокуратуры города Киева подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества», — сказано в заявлении ведомства.

Но вернемся немного назад. Застройщик начал сносить особняк Барбана еще в мае. Тогда самоуправства, получается, не было. Когда застройщик строил забор с колючей проволокой и подключал к ней ток – стражи порядка тоже не замечали самоуправства коммерсантов, а лишь «хулиганку» активистов, пытавшихся это остановить. Да и когда экскаваторы сносили стены особняка, «копы» стояли в сторонке. Что же изменилось днем 20 августа?

Александр Ткаченко

«Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана – стыд за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков, — написал в своем Telegram-канале верный соратник президента Зеленского, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. — Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести».

Причем министр подчеркнул, что особняк Барбана «это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не может», посему все ответственность за разрушение этой «жемчужины» якобы лежит на Киевской городской администрации и мэре Кличко лично.

Виталий Кличко

Городской голова Виталий Кличко в ответ указал господину Ткаченко, что ответственность за то, что особняк Барбана так и не попал в Реестр объектов культурного наследства, лежит вообще-то на возглавляемом Ткаченко ведомстве, а противодействие незаконной деятельности – это прерогатива полиции, которая в данном конкретном случае лишь наблюдала со стороны.

Столичный мэр и Александр Ткаченко с того момента успели обменяться целой серией взаимных обвинений по поводу инцидента на Обсерваторной, 6. В контексте этого повествования на самом деле не столь важно, кто из них прав, а кто нет (ведь автор пытается найти ответ на другой вопрос). Однако примечательно то, что «дядя Саша», как называли Ткаченко подчиненные в его бытность гендиректором на «1+1», с момента прихода к власти «зеленых» облизывается на кресло, занимаемое Виталием Кличко. Но занять насиженное боксером место Александру Владиславовичу мешают независящие от него обстоятельства. Например, то, что должность мэра – выборная, а «дядю Сашу» на неё никто так и не выбрал.

Но на стороне Ткаченко – вся преЗедентская вертикаль, которая не приемлет боксёра и перманентно работает над тем, чтобы его сковырнуть. И история с особняком Барбана – лишний повод сделать жизнь Кличко на должности столичного градоначальника невыносимой, а также показать избирательно, насколько тот плохой мэр. Поэтому неудивительно, что спустя несколько часов после погрома на Обсерваторной, 6 выдающийся лидер современности созвал по этому поводу Совет национальной безопасности и обороны, решением которого, среди прочего, обязали Киевскую горадминистрацию восстановить особняк Барбана, разрушенный его владельцем.

Особняк Барбана до разрушения.

Отметим, что на самом деле архитектурная и историческая ценность особняка Барбана, скажем так, немного дискуссионная. Но автор это обстоятельство вынесет за скобки, поскольку тут гораздо интереснее другое: cui prodest? То есть, кто заработает дивиденды от сноса старого здания и строительства на его месте многоквартирного дома.

В планах владельца дома на Обсерваторной, 6 построить вот такую «красоту».

Этого таинственного бенефициара строительного беспредела на Обсерваторной «разоблачил» уже к вечеру 20 августа министр культуры и информации Александр Ткаченко. Среди прочего он написал на своей страничке в Facebook, что подрядчиком застройки на конфликтном участке является компания «Геос-УКБ». То есть, [цитирую] «депутат Киевсовета от вас, Виталий Кличко, Николай Негрич. На тот момент это была единая партия «Европейская Солидарность», в которую в том же 2015-м о объединились Кличко и Порошенко».

И министр Ткаченко абсолютно прав в том, что генподрядчик строительства – «Геос», и что за ним стоит видный представитель столичной строительной мафии Негрич. Но Николай Михайлович – не единственный выгодополучатель от авантюры на Обсерваторной, 6.

Начнем с небольшого исторического экскурса. Опустим то, кто и когда построил этот дом, кто им владел, и кто в нем бывал. Безусловно, это очень важно и интересно, но в контексте нашего повествования важнее новейшая, а если точнее – коррупционная история особняка Барбана.

Итак, в 2001 году, когда Киевом правил Александр Омельченко, старинный дом на Обсерваторной, 6 отдали в пользование ГП «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств» (но он остался в собственности киевской общины). В 2006 году, после того, как мощного старика Омельченко сменил контактирующий с космосом любитель бабушек Леонид Черновецкий, родился план строительства на месте особняка Барбана 12-этажки силами неких инвесторов. Но что-то не срослось.

Леонид Черновецкий

Во время отбывания Черновецким второго срока мэром Киева, в 2010 году, Киевсовет, в целом и полностью подконтрольный «молодой команде» тогдашнего градоначальника, передает земельный участок под особняком Барбана упомянутой выше «Информационной группе «АСП» для строительства и эксплуатации жилого дома с подземным паркингом и объектами социально-культурного предназначения. Но сам дом в последствии на какое-то время оказался в собственности ООО «Обсерваторный».

Случилось это событие явно не раньше 2012 года, поскольку, судя по регистрационным данным, именно в том году «Обсерваторный» был основан и зарегистрирован на фунта-киприота Кристофоруса Панагиса через офшорку «Айписи Интертерм Холдинг ЛТД». Сейчас, согласно данным сервиса «Опендатабот», ООО «Обсерваторный» является владельцем 98,09% уставного фонда «Информационной группы «АСП».

Тогда же, в 2012-м, «регионалы» убеждают Леонида Черновецкого покинуть пост киевского городского головы. Принять мудрое решение добровольно уйти в отставку и отправиться в эмиграцию Леонида Михайловича вынудила серия уголовных дел, открытых по мотивам бурной жизнедеятельности его «молодой команды».

Одно из них – уголовное производство № 32012110070000045, зарегистрированное по признакам ч.2 ст. 233 («Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»). В длинном списке незаконно приватизированного имущества фигурируют и дом с участком под ним по адресу Обсерваторная, 6.

В фабуле дела было сказано, что «должностные лица Главного управления коммунальной собственности Киева с 2007 по 2010 год, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц, в нарушение требований приватизационного законодательства, без учета интересов территориальной общины столицы, используя подконтрольные субъекты хозяйствования, по заниженной стоимости совершили незаконное отчуждение объектов недвижимости, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, в пользу третьих лиц».

Столичный обыватель, возможно, уже подзабыл, что во времена пребывания Черновецкого на киевском «троне» его окружение «отжимало» у городской общины здания в историческом центре Киева чуть ли не целыми кварталами. Но позже получившие всю полноту власти в стране «регионалы» во главе с Януковичем настойчиво и убедительно попросили Черновецкого и Ко вернуть всё в зад. Впрочем, «отжатая» недвижимость не вернулась в собственность Киевсовета – попросту некоторые фирмы, на которые были записаны дома и участки, сменили бенефициаров.

С тех пор уголовное производство № 32012110070000045 некоторое время пылилось в Киевской прокуратуре, пока в 2014 году, после Революции Достоинства, в стране не поменялась власть. Делу снова дали ход, что в 2017-м вылилось в аресты «отжатой» недвижимости, в том числе находящегося в собственности ООО «Обсерваторный» нежилого строения площадью 604,9 м2, расположенного по адресу ул. Обсерваторная, 6. То есть, особняка Барбана.

Чем закончились потуги прокуратуры в деле № 32012110070000045, наглядно демонстрирует Единый государственный реестр судебных решений: суды, как конвейер, снимают аресты с объектов, фигурирующих в уголовном производстве. Бенефициары ООО «Обсерваторный» освободили особняк Барбана от бремени ареста еще в феврале 2018-го. В том же году, судя по публикациям в прессе, дом вместе с участком был переписан на де-факто дочернюю структуру «Обсерваторного» — ООО «Информационную группу «АСП». На эту же фирму Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в августе 2018-го выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства объекта на Обсерваторной, 6.

В самом «Обсерваторном» накануне перехода истории вокруг особняка Барбана в горячую фазу произошли примечательные ротации. Из состава собственников убирают киприотского «фунта» Кристофоруса Панагиса, затем – офшорку «Айписи Интертерм Холдинг ЛТД». Вместо них появляется квартет бенефициаров – Александр Трахачев, Денис Шостак, Ярослав Горбик и Виктор Шустер. Последний, согласно сообщениям СМИ, — сводный брат известного медиадеятеля Савика Шустера и бизнес-партнер Николая Негрича, которого министр культуры Александр Ткаченко упорно считает соратником Виталия Кличко.

Николай Негрич

Но на самом деле связь Негрича с Кличко не столь прямая, как пытаются убедить обывателя в «зе!команде». Согласно биографической справке от движения «Чесно», Николай Негрич хоть и попал в Киевсовет в 2014-м в составе УДАРа Виталия Кличко, со временем разошелся как с командой столичного градоначальника, так и с «Европейской Солидарностью» Петра Порошенко, находящейся в шаткой коалиции с Кличко. Смотрите сами: в 2019 году Негрич попытался пролезть в Верховную Раду в списке партии «Сила и честь» Игоря Смешко, в 2020-м шел в Киевсовет под флагом «Батькивщины» Юлии Тимошенко (и пролетел), которую назвать союзником бывшего боксера затруднительно.

Впрочем, после разрыва политических связей у Негрича остаются выходы на Кличко через бизнес-партнерство и родственные узы. Николай Михайлович – зять бывшего председателя правления ХК «Киевгорстрой» Михаила Голицы. Через тестя, а также напрямую он связан бизнес-интересами с Вячеславом Непопом – заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

Вячеслав Непоп и Виталий Кличко

Итак, через Голицу и Непопа мы видим цепочку связей Негрича с мэром Кличко. Но то, что Николай Негрич единственный, более того – основной бенефициар сноса особняка Барбана и застройки на Обсерваторной, 6 – совсем не очевидно. Ведь в данной конкретной истории он не фигурирует прямо.

Возьмем, к примеру, ООО «Геос-УКБ», выступающее тут генподрядчиком. По данным сервиса Opendatabot, 99% уставного фонда компании принадлежит Сергею Уманцу, который, как упомянуто выше, является бизнес-партнером Негрича. Действительно, до июня этого года эти двое владели долями в уставном фонде ООО «МТЦ». Также, кое-где в прессе упоминалось, что у Дегрича и Уманца якобы были общие интересы в ООО «Geos Design» и ООО «Вотер Енерджи».

В ООО «Информационная группа «АСП», владеющей особняком Барбана, Николай Негрич присутствует тоже очень косвенно. Во-первых, как сказано выше, у него есть некие общие коммерческие дела с Виктором Шустером – совладельцем ООО «Обсерваторный», которое, в свою очередь, контролирует львиную долю уставного фонда «Информационной группы «АСП». Во-вторых, есть прямая связь между Негричем и неким Евгением Баженовым, занявшим пост директора «Информационной группы «АСП» за месяц до начала сноса особняка Барбана – в апреле этого года. Евгений Баженов также трудится директором ООО «Прайм Инвест Девелопмент», основанной 28 июля этого года обществом с ограниченной ответственностью «Кредекс». Бенефициарами обеих компаний указаны некто Павел Татарчук и уже знакомый нам Николай Негрич. Но основателями «Кредекса» записаны тоже не они, а фонд выкупа проблемных долгов украинских банков CredEx Ukr Debt Fund. Эта контора, в свою очередь, входит в группу CredEx, которую возглавляет киевлянин Сергей Деминский. CredEx принадлежит киприотской офшорке Mertico Investments Ltd., должность гендиректора которой, по данным сервиса Cyprusregistry, по крайней мере занимал некто Sergey Umanets.

Но директор «Информационной группы «АСП» Евгений Баженов также возглавляет не только недавно созданный «Прайм Инвест Девелопмент», а еще одно ООО — «Азимут Трейдинг Групп». Уставным фондом этой фирмы, согласно регистрационным данным, в равных долях владеют компания «Центурион Капитал» Антона Сенюка и инвестиционный фонд «Гелиос». Директором последнего является Ростислав Шурма, среди бенефициаров – его младший брат Олег Шурма.

Ростислав Шурма

Ростислав Шурма – человек Рината Ахметова, прослуживший олигарху гендиректором «Запорожстали» с 2012 по 2019 год. Местная пресса живописала, как фирмы, связанные с Ростиславом Шурмой и бывшим финдиректором ахметовской «Запорожстали» Русланом Божко, получили в пользование около 245 гектаров земли в Запорожье. Юрлица, на которые записали земельные участки в областном центре, впоследствии вошли в орбиту того самого инвестиционного фонда «Гелиос». До 2021 года среди бенефициаров «Гелиоса» числился Антон Диденко, работавший помощником Божко в бытность последнего депутатом Запорожского горсовета (подробнее о Божко читайте в статье «Александр Репкин и Руслан Божко. Как коррумпировать энергию солнца»).

После прихода к власти «Слуг народа» Ростислав Шурма, как и его патрон Ахметов, стал сближаться с «зелеными». Уже в начале прошлого года кандидатуру Ростислава Игоревича «слуги» рассматривали в качестве вице-премьера по вопросам экономики, инвестиций и промышленности в кабинете Алексея Гончарука. Но не «выгорело», поскольку по итогу разогнали весь Кабмин вместе с Гончаруком. Но после назначения главой Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма вошел в пул советников ОПы. А 21 мая этого года Зеленский ввёл Шурму в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».

Итак, Евгений Баженов, возглавляющий одну из фирм Негрича, руководит так же ООО «Информационная группа «АСП», владеющей особняком Барбана, и ООО «Азимут Трейдинг Групп» братьев Шурма. Но этим связь Олега и Ростислава Шурмы со скандалом вокруг Обсерваторной, 6 не ограничивается.

Несколько лет назад аффилированный с ними «Азимут Трейдинг Групп» с нарушениями получил под застройку 1,4 га в центре Запорожья. Летом 2018 года фирма Шурмы привлекла в качестве подрядчика для строительства на этой площадке ООО «Геос-УКБ» — ту самую фирму партнеров Николая Негрича, которая нынче выступает генподрядчиком строительства на месте особняка Барбана.

Павел Шульц, главный редактор проекта [громкие дела], специально для «Кордон»