Facebook поверне аудіо- і відеодзвінки в основний мобільний додаток

Соцмережа Facebook оголосила про плани повернути аудіо- та відеодзвінки в основний мобільний додаток платформи.

Про це пише Bloomberg.

Розробники заявили, що це тестове рішення, яке поки що буде доступне тільки невеликій частині користувачів.

З 2014 року Facebook розділена на два мобільні додатки — основний клієнт соцмережі і сервіс Messenger. Останній призначений для спілкування і відповідає за всю комунікацію між користувачами. Компанія пояснила це рішення прагненням надати користувачам більше функцій.

Таким чином, вперше за сім років комунікативні функції повернуться в основний додаток Facebook. Чим обумовлено таке рішення, не уточнюється. Найближчим часом розробники планують протестувати оновлення серед жителів США. Точні терміни запуску і плани щодо географічного поширення не уточнюються.

Незважаючи на запуск аудіо- та відеодзвінків в основному сервісі, текстовий чат поки що залишиться частиною Messenger. Чи планується повернути його в додаток Facebook, не уточнюється.