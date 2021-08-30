В Україні за добу з COVID-19 госпіталізовано 583 пацієнтів та померло 18 людей – МОЗ

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 29 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 749 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 55, медпрацівників – 6). Також за минулу добу: госпіталізовано – 583 особи; летальних випадків – 18; одужало – 291 особа», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 940 осіб, одужало 2 206 683 пацієнтів, зафіксовано 53 738 летальних випадків та проведено 11 958 965 ПЛР-тестувань.

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