У п’ятий день Паралімпади українці здобули 9 медалей, з них дві золоті

Про це повідомляє Укрінформ.

«Золото» виграли легкоатлетка Оксана Зубковська (стрибки у довжину, клас Т12) та представник академічного веслування Роман Полянський (клас PR1).

Загалом українські паралімпійці мають у Токіо вже 43 медалі (10 золотих, 22 срібних, 11 бронзових). У неофіційному командному заліку українці за якістю нагород йдуть п’ятими, а за кількістю медалей – четвертими.

Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю – 103 медалі (45, 29, 29), другими йдуть паралімпійці Великої Британії – 60 (23, 19, 18), третє місце у команди США – 40 (15, 16, 9).

Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти із 22-х видів спорту. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках. Склад команди – 143 параатлети.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.