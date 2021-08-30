Фиктивная Венедиктова

Венедиктова написала заявление, которое лежит на Банковой и ждёт сентября. Ирина Валентиновна ожидает когда освободится место Министра юстиции и уйдет по красивому, пока не начала сыпаться бутафория ее работы. Она прекрасно понимает что больше занимать должность Генерального прокурора не стоит. Дальше будет изобличение ее фиктивной деятельности на данной должности, так как дела в судах начнут разваливаться, появятся оправдательные приговоры, реально никто не сядет из топов. Начальник департамента по надзору за ДБР Александр Панов фактически не влияет на расследование дел поднадзорным органом и является свадебным генералом. И. о. Директора ДБР Сухачев полностью находится в автономном плавании и на Панова плевать хотел, не ставя его ни в какие рамки. Управление по надзору за расследованием дел в сфере экономики, которое надзирает за ликвидирующимся ДФС тоже провалило работу. Начальник управления Писоцкий и его заместитель Таркан полностью не компетентные мальчики уровня районных прокуратур. При этом Таркан уже не раз засветился в «обилечивании» Харьковских скрутчиков и решении вопросов за закрытие уголовных дел с предприятиями реального сектора экономики. Подозрение от НАБУ это дело времени. С такими кадрами Венедиктовой нет смысла дальше оставаться на должности. Вопрос ее ухода решён. Вопрос назначения Баканова Генеральным прокурором тоже решён. Харьковская камарилья Ирины Валентиновны последние дни на взводе. Возвращение в родную Мерефу или Купянск уже близко.

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