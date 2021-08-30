Суд разблокировал мощи Клюева

Шевченковский районный суд Киева отменил арест, наложенный на имущество, изъятое из дома бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева, в частности, 80 картин разных художников и более 50 икон, а также антиквариат.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Имущество было изъято в ходе обыска дома Клюева в 2016 году в рамках расследования дела против экс-чиновника о разгоне Евромайдана.

20 августа суд рассмотрел ходатайство защиты и удовлетворил его.

Решением суда снят арест с 214 единиц имущества, которое было изъято.

В частности, суд снял арест с 80 картин, а также более 50 икон, в том числе икон с мощами.

Также снят арест с антикварных вещей.