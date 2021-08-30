Кропачев аккумулирует все

Виталий Кропачев, (https://t.me/vse_hody_zapisany/2020)бывший угольный «смотрящий» времён Петра Порошенко, (https://t.me/vse_hody_zapisany/2698)беспрепятственно заходит в собственность «Димитровуглевантажтранс» через приватизационный аукцион, предложив 301 млн грн при стартовой цене 67 млн грн.

Предприятие владеет железнодорожными путями, по которым обеспечивается логистика шахтоуправления «Покровское», обогатительной фабрики «Свято-Варваринская» (из орбиты Рината Ахметова (https://t.me/vse_hody_zapisany/2756) и Вадима Новинского (https://t.me/vse_hody_zapisany/2798)); государственного предприятия «Мирноградуголь», а также обогатительная фабрика «Мирноградская» Кропачева.

В то время, как государство и тот же Ахметов выходят из угольных проектов, Кропачев рад аккумулировать у себя всё, от чего отказываются конкуренты.

«Все ходы записаны»