Представлений занижений пікап Toyota Hilux

Ні, це не продукт божевільного тюнінгу, а цілком собі серійний автомобіль, який призначається для ринку Таїланду

Навіщо тайцам потрібен занижений пікап – незрозуміло, але факт залишається фактом – в Toyota створили саме таку машину. Дорожній просвіт «спортивного» Hilux зменшений на 23 міллі¬метра. Новинка оснащується більш потужними гальмівними механізмами з червоними супортами. Також на пікап встановлюється новий боді-кіт, включаючи змінені бампера і бічні молдинги.

Взагалі, машину дійсно можна назвати спортивної – під капотом розташовується потужний дизельний агрегат з турбонаддувом, який розвиває більше двохсот кінських сил. Цікаво, що привід у такого пікапа тільки задній. Також машину оснастили посиленою підвіскою.