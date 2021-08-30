Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувачення у держзраді щодо двох суддів-зрадників, які переслідували кримських татар у Криму

Колишніх суддів, які працювали в судах АР Крим та після окупації півострова перейшли на службу до Росії, обвинувачують за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), санкція за якою передбачає позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років, повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що судді після окупації півострова у 2014 році зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених «Судацького міського суду Республіки Крим» та «Білогірського районного суду Республіки Крим». Перебуваючи на вказаних посадах, «судді», надавали допомогу представникам іноземної держави у переході судової системи України, яка діяла на території півострова Крим, на відправлення правосуддя на підставі законодавства РФ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, обвинувачені винесли постанови про визнання десяти активістів кримськотатарського національного руху винними у вчиненні адміністративних правопорушень передбачених ч.1 ст.20.2.2 та ст.20.18 КпАП РФ, а саме організації масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок та блокуванні транспортних комунікацій, а також призначили покарання у вигляді стягнення штрафу від 10 до 50 тисяч рублів кожному.

«Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли «правоохоронцями» держави-окупанта був заборонений в’їзд до Криму лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Тоді, на знак протесту, виступаючи проти окупації півострова, кримські татари перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та ін. Саме ці дії активістів і було кваліфіковано окупаційними «правоохоронними органами» як «адміністративне правопорушення» та притягнуто їх до «відповідальності»», – зазначили у відомстві.

Таким чином, вказали у прокуратурі автономії, своїми діями та рішеннями обвинувачені спряли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади РФ, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Мелітополі.

У відомстві нагадали, що наразі прокуратурою автономії до суду направлено вже 25 обвинувальних актів стосовно колишніх суддів АР Крим.