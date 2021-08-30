Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами

Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в разнообразных СМИ Украины.

При этом он, в основном, рекомендует себя в качестве управляющего партнёра либо собственника международного финансово-юридического холдинга Universum. Звучит вполне респектабельно и красиво. Пока не поинтересуешься, что представляет из себя этот холдинг. Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что её можно понять как хочешь, но в то же время из неё невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:

При этом на сайте невозможно найти не то что фамилию основателя Круглова, а вообще нет ни одного упоминания о живых людях. Что уже весьма странно и наталкивает на размышления – а почему человек, рекомендующий себя как основатель столь солидного (по его словам) холдинга, совсем не рассказывает на его официальной странице о себе?

Что же, придётся заглянуть в государственные реестры. Попутно выясняется, что Константин Круглов весьма многосторонняя личность – он имеет отношение к 29 разнообразным организациям:

Перед тем, как поинтересоваться этими предприятиями, попытаемся разобраться с холдингом Universum. И оказывается, что такого холдинга не существует в природе. Есть фирма с похожим названием – ООО «Универсум девелопмент», но это с точки зрения закона и здравого смысла совершенно другое предприятие:

И занимается это ООО сдачей в аренду имущества. Правда, связь с финансовым холдингом Universum все же есть – оно имеет тот же адрес: Голосеевский проспект, 42.

Существует ещё одно предприятие с похожим названием: ООО «Универсум такс энд лигал».

С уставным капиталом в 25 000 гривен и указанным в качестве руководителя и основателя неким Мартыновым Валерием Ивановичем из дебрей Сумской области:

Интересно, знает ли Валерий Иванович, что он руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:

Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:

Дело закрыто, но речь шла об участии ООО «Универсум такс энд лигал» в схеме по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 19 425 399 гривен.

Можно раскапывать это дело и дальше, но суть нашего повествования в другом. После даже такого вот поверхностного анализа оказывается, что имидж финансового аналитика и гуру консалтинга Константина Круглова трещит по швам. И выводит нас этот анализ на то, чем в действительности занимается Круглов.

Эта его деятельность тоже связана с финансами. И он тут действительно является специалистом. Дело в том, что Константин Александрович Круглов – признанный и уважаемый в узких кругах специалист по конвертации незаконных капиталов, уклонению от налогов и выводу денег в оффшоры.

И является организатором одного из старейших и мощнейших конвертационных центров страны. Его деятельность настолько масштабна, что стала даже предметом интереса СНБО. По упорным слухам, Круглов должен стать фигурантом очередного санкционного списка, на сей раз направленного против конвертаторов и скрутчиков. Пока открытая информация об этом отсутствует, и чем закончится (или закончилось) дело – неизвестно.

Но из кулуаров власти просочилась информация, что предметом внимания правоохранителей стали предприятия, через которые Круглов проводит фиктивные сделки. И часть этих предприятий стала достоянием общественности. В частности, слита информация относительно названий и оборотов предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова: ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87 414 000₴; ООО «Минарис Пруф» — 30 742 000₴; ООО «Сантиро Опт» 203 602 000₴; ООО «Грандпик Систем» 175 197 000₴; ООО «ТЭАС Плюс» 377 281 000₴; ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27 189 000₴; ООО «Табакуум» 67 344 000₴; ООО «Барака Трейдинг» 373 663 000₴; ООО «Лампочка» 984 957 300₴ Общий же оборот конвертационного центра Круглова составляет более 80 миллиардов гривен.

Все эти предприятия, естественно, зарегистрированы на подставных лиц и лично Круглову в порядке уголовно-процессуального законодательства за их деятельность ничего не грозит – ответит очередной «Мартынов Валерий Иванович», который может даже и не знать, что он является руководителем фирмы с миллионными оборотами. Но то, что эти фирмы засвечены, весьма сильно усложняет деятельность конвертатора Круглова – он понимает, что через них хотя бы какое-то время нельзя проводить никаких операций.

Понятно, что всю схему это не сломает – зарегистрировать фирму в Украине сегодня не составляет труда. Особенно, если есть деньги и высокие покровители.

А и то, и другое, у Константина Круглова есть. Сначала – о деньгах. Кроме доходов от конвертации, он имеет неплохой доход и от фирмы, грабящей украинцев. Константину Александровичу принадлежит и так называемая «микрокредитная организация». Речь идёт об ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которое занимается банальным кредитным мошенничеством.

Населению предлагаются дешевые кредиты от 5 000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Зарегистрировано ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» в оккупированном Луганске:

А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:

Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, её руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?

Кстати, о России: в 2015 году украинский предприниматель Круглов окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Законом, это, конечно не возбранялось. Но война была уже в разгаре. Впрочем, есть в его биографии и ещё один российский след. Куда более интересный: в 2015 году Константин Александрович Круглов посетил мероприятие, где выступал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. И в этом не помешала ни война, ни весьма высокий интерес к посетителям РФ со стороны ФСБ. Но, если учесть, что российские банки давно и плотно интегрированы в структуру ФСБ, то вопрос перерастает в несколько другую плоскость. Которой должна интересоваться СБУ. Но это история давняя, вернемся в день сегодняшний.

И перейдем к покровителям Круглова. А, учитывая оборот его конвертационного центра (80 миллиардов – это минимум, на самом деле денег там крутится больше), понятно, что покрывают Круглова на самом высоком уровне государственной власти.

Осуществляет прикрытие Константина Александровича ни кто иной, как Андрей Гмырин, который с недавних пор стал «смотрящим» от Офиса президента за теневыми потоками в общем и конвертационными центрами в частности:

Именно он покрывает Круглова, за что тот, естественно, отстегивает положенную мзду. Часть из неё оседает в карманах Гмырина, но львиную долю он заносит в ОПУ. Впрочем, от такого распределения денег Круглов отнюдь не обеднел. По крайней мере, на виллу на Кипре, яхту и кипрский паспорт ему хватило:

Впрочем, несколько месяцев назад над Кругловым сгустились тучи – речь идёт об упоминаемом интересе к нему со стороны СНБО. Пока точно выяснить детали процесса не удалось, но вопрос вроде как завис. Впрочем, спрогнозировать точно, к чему приведет борьба за теневые потоки в Офисе президента, невозможно. И вероятность того, что жертвой этой борьбы падет Константин Круглов, весьма высока. Поживем – увидим.