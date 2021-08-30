Фахівці порадили, як підготувати організм до осені

З настанням осені і завершенням відпустки складно не захандрити. Однак психолог Дмитро Соболєв і лікар-терапевт Олександр Цис поділилися способами, як плавно перейти в робочий режим і зустріти осінь без стресу для організму.

За словами психолога, двома основними помилками людей, що виходять з відпустки, є те, що, по-перше, вони вирішують, що на цьому “життя закінчується”, і “починаються сірі будні”, що саме по собі викликає зневіру і апатію.

А по-друге, багато хто схильний відразу після відпустки активно приступати до робочої діяльності. Спеціаліст зазначає, що після перерви організму необхідна адаптація, а тому слід поступово включатися в робочі завдання, не забуваючи влаштовувати собі відпочинок, хоча б в “міні-мікро-нановаріантах”. “Це може бути все що завгодно. Все, що приносить вам радість, розслаблення, дає відпочинок”, – передає слова психолога видання.

Цис зазначає: У холодні місяці ми більше часу проводимо вдома, а це може привести до дефіциту вітаміну D. Щоб цього не допустити, лікар рекомендує здати тест і показати його доктору: у разі необхідності він призначить препарат з даними вітаміном в потрібній дозуванні.

Також лікар відзначає необхідність в осінньо-зимовий період більше рухатися: ви можете вибрати будь-який формат тренування, головне, як зазначив фахівець, “не впасти в сплячку від неробства”. Дефіцит весняно-літніх плодів можна заповнити додаванням в раціон більшої кількості буряка, броколі, капусти, гарбуза і коренеплодів. А також фахівець відзначає необхідність налагодити режим сну, оскільки світловий день стане коротшим і прокидатися стане важче.

“Для підтримки імунної системи пийте достатньо чистої води, регулярно мийте руки, раціонально харчуйтеся, займайтеся помірною фізичною активністю”, – уклав доктор.

: Новости Ю