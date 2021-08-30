Українські паралімпійці завоювали на Паралімпіаді-2020 у Токіо ще 11 медалей, з них дві золоті

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові медалі виборола збірна України у шостий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020», – йдеться у повідомленні.

Золоті медалі здобули Марина Литовченко (настільний теніс, клас – 6) та Андрій Трусов (плавання, 100 м на спині, клас – S7).

Срібні нагороди завоювали: Віктор Дідух (настільний теніс, клас – S7- S10), Андрій Дорошенко (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 м стоячи, клас – SH1), Михайло Сербін (200 м комплекс, клас – S11), Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас – T35), Яна Лєбєдєва (легка атлетика, метання диска, клас – F51-F53).

Бронзові медалі отримали: Ірина Щетнік (кульова стрільба, , пневматична гвинтівка, 10 м стоячи, клас – SH1), Андрій Трусов, Дени Дубров, Юрій Божинський, Максим Крипак (плавання, естафета 4х100 м в/c, класи – S7- S10), Роман Павлик (легка атлетика, стрибки у довжину, клас – T36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас – F51-F53).

Загалом українські паралімпійці мають у Токіо вже 54 медалі (12 золотих, 27 срібних, 15 бронзових).

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