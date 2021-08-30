Юрій Горбунов і та Ольга Цибульська влаштували змагання, хто краще танцює

Юрій Горбунов та Ольга Цибульська станцювали на одному з весіль у Львові, куди їх запросили як ведучих заходу. Відео танцю Цибульська виклала вранці 29 серпня у свій Instagram.

У ролику Горбунов у класичному смокінгу з метеликом і Цибульська в незвичайному вбранні – наполовину сукні, наполовину шортах – ритмічно танцюють під пісню “Цветочек” з телесеріалу “Свати”.

“Так виглядає емоція “провели весілля року”, – підписала відео Цибульська і запропонувала шанувальникам оцінити, хто краще танцює – вона чи Горбунов.

Менше ніж за годину відео переглянули понад 30 тис. разів.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

: mega-music.pro