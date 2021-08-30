Названі найпопулярніші вживані кросовери: топ-20 моделей липня

SUV зайняли майже п’яту частину вторинного ринку України.
У липні цього року кількість перших реєстрацій і угод купівлі-продажу кросоверів та позашляховиків склала 26,5 тис., повідомляє Auto.ria з посиланням на дані МВС.
Одночасно частка таких машин на вторинному ринку трималася на рівні 19%. При цьому кількість продавців в цьому сегменті у 1,1 рази перевищувало число покупців. На початку року цифра становила 1,6 рази.
Що стосується моделей, то лідерство утримують Nissan Rogue / X-Trail. На другому і третьому місці опинився BMW X5. А замикають першу трійку Hyundai Tucson та ix35.
Двадцятка найпопулярніших моделей липня на вторинному ринку виглядає наступним чином:
Nissan Rogue / X-Trail – 1826 од.
BMW X5 – 1212 од.
Hyundai Tucson / ix35 – 1093 од.
Mitsubishi Outlander – 1064 од.
Ford Escape / Kuga – 983 од.
Hyundai Santa Fe – 974 од.
Nissan Qashqai / Rogue – 935 од.
Volkswagen Tiguan – 912 од.
Toyota RAV4 – 853 од.
Volkswagen Touareg – 711 од.
Kia Sportage – 692 од.
Kia Sorento – 640 од.
Dodge Journey – 570 од.
Honda CR-V – 563 од.
Mazda CX-5 – 555 од.
Jeep Compass – 551 од.
Subaru Forester – 520 од.
Jeep Cherokee – 496 од.
Mercedes Benz Ml – 413 од.
Audi Q5 – 400 од.
: avtosota.com