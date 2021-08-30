Аксенов заявив про «сміттєвий колапс» в містах окупованого Криму

Про це повідомляє «уряд Республіки Крим».

«На жаль, на даний момент ситуація з прибиранням – катастрофічна для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їх раціонального розташування і багатьох інших важливих питань», – сказав Аксенов.

Він зазначив, що особисто виїжджав в Бахчисарай, Білогірськ і Євпаторію, щоб оцінити ситуацію з санітарним станом територій і в результаті з’ясувалося, що частина контейнерних майданчиків переповнена, частина розташовується в незручних місцях, на вулицях багато будівельного сміття і навали сухих гілок. При цьому «адміністрації» міст не вживають вичерпних заходів щодо забезпечення прибирання території, вивіз сміття здійснюється несвоєчасно.

«Контроль за станом сміттєвих майданчиків практично не проводиться. Те ж саме стосується покосу газонів і прибудинкових територій, озеленення», – обурився Аксенов.

Він особливо підкреслив, що тепер виїзди в регіони з метою контролю якості прибирання будуть здійснюватися на постійній основі. Всі дані будуть фіксуватися, після чого за підсумками будуть зроблені організаційні висновки.

«Нагадую, що відповідальність за санітарний стан в муніципалітетах несуть безпосередньо «глави адміністрацій». Тільки особиста залученість керівників дозволить налагодити ефективну роботу в даному напрямку. При цьому неприпустимо, коли керівники керуючих організацій і чиновники місцевих «адміністрацій» тільки спостерігають з боку. В такому випадку на їх місця знайдуться інші грамотні і кваліфіковані фахівці», – вказав «глава Криму».

Він також повідомив, що попередній директор підприємства «Кримекоресурси» Денис Попко звільнений з займаної посади, а т.в.о. керівника підприємства призначено Олександра Шимка.

«Розраховуємо, що ви наведете порядок в роботі підприємства і скоординуєте роботу безпосередньо з органами виконавчої влади в частині збирання навколо майданчиків збору ТКО, раціонального розміщення сміттєвих баків, фарбування контейнерів і так далі. Необхідно звернути увагу на те, що часто в містах баки займають іноді і проїжджу частину. Упевнений, що для обладнання майданчиків, зручних в першу чергу для місцевих жителів, не потрібно великих коштів», – сказав Аксенов.