Ольга Фреймут розсекретила, скільки заробляє в соцмережі Instagram

Відома телеведуча Ольга Фреймут вирішила розсекретити, скільки заробляє завдяки соцмережі Instagram. Подробицями жінка поділилась в інтерв’ю “Big Money”.

За словами зірки українського шоу-бізнесу, багато часу вона приділяє саме заробітку в соцмережах. Ольга Фреймут розсекретила, що її реклама в Instagram коштує 700 доларів. Жінка спеціально поставила такі високі ціни, щоб збільшити свій прибуток.

Також телеведуча розповіла, що ніколи не працювала по бартеру. Вона постійно відмовляється, коли жінці пропонують щось прорекламувати взамін на іншу послугу.

А ще, за словами Ольги Фреймут, раніше вона проводила корпоративи. Завдяки їм телеведуча отримувала 5-6 тисяч доларів. Однак, жінка вже давно перестала цим займатись.

Ольга Фреймут повідомила, що її колеги беруть за свої послуги набагато більше грошей. Проте, конкретного прізвища телеведуча не назвала.

Раніше вона хизувалась, що отримує непоганий заробіток завдяки знанням з етикету. Ольга Фреймут проводила спеціальні лекції, під час яких ділилась своїм досвідом та знаннями.

А ще не так давно зірка українського шоу-бізнесу показала, як відпочиває в США. Туди Ольга Фреймут відправилась з найстаршою донькою Златою.

: wona.com.ua