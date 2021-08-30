СЛАБОУМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Итак, выборы в «государственную думу» Россиюшки стремительно приближаются. Осталось всего ничего. Между недобитыми остатками либерально-оппозиционной интеллигенции, число коих на территории РФ ныне уже совсем незначительно, продолжаются жаркие споры: идти ли вообще участвовать в данном мероприятии, или нет. А если идти – то голосовать ли за «Яблоко», или же последовать «умному голосованию» Навального, или воспользоваться еще каким-либо хитроумным рецептом.

Когда-то, в начале путинщины, когда еще сохранялась от ельцинских времен графа «против всех» в бюллетенях, – тогдашняя «оппозиция» горячо спорила и ломала копья перед каждыми «выборами»: идти ли и голосовать против всех – или не ходить совсем. Порог явки, ниже которого «выборы» могли быть признаны несостоявшимися, исчез примерно тогда же, когда и графа «против всех», или даже раньше, так что большинство традиционно склонялось к тому, что бойкот бесполезен и непродуктивен, что не ходить – значит вообще никак не участвовать в происходящих событиях, просто сидеть на диване и ждать, пока ситуация сама изменится к лучшему. Это казалось им неправильным – и обычно они шли сами и агитировали других проголосовать за того, кого считали наиболее проходным из мало-мальски идеологически приемлемых партий и кандидатов. Результат этих усилий на протяжении двух десятилетий мы можем сегодня наблюдать в виде путинского режима во всей его мрачной тотальности…

Нынче графы «против всех» давно уже нет, как, впрочем, и порога явки, – и большинство мало-мальски приличных оставшихся «оппозиционеров» склоняется к тому, чтобы проголосовать за «Яблоко». «Дать им шанс», как выражаются эти «оппозиционеры». Тем паче, что «Яблоко» – практически единственное на всем тотально зачищенном политическом поле РФ – не признает аннексию Крыма и – в лице Явлинского, которого не поддержала, впрочем, остальная партия – выступает против навальновского национализма и левого популизма. На этом основании кое-кто даже из старых, еще советских диссидентов и политзэков, не участвовавших в фарсе российских «выборов» все эти 20 лет, вдруг решил пойти и проголосовать за «Яблоко». «Дать им шанс»…

Что тут сказать? Как дети малые, ей-богу… Кем надо быть, чтобы на 22-м году чекистского тоталитарного режима верить, что если пойти и проголосовать за «Яблоко» – то «Яблоко» и в самом деле получит голоса всех за него проголосовавших и пройдет в «думу»? Почему-то касательно президентских «выборов» 2012 и 2018 года те же самые люди понимали, что Прохоров в 2012-м и Собчак в 2018-м – это спойлеры, наличие которых в бюллетенях призвано просто-напросто придать заведомому фарсу флёр «демократичности», изобразить заведомо лживый спектакль в виде как бы настоящих выборов. Спойлеры получат свои мизерные, явно непроходные проценты – и в мире будет иллюзия, что Путин победил вроде как в честном соревновании, что к участию в процедуре были допущены и его оппоненты. Что мешает сегодня понять ту же самую истину относительно грядущих выборов в «думу» – неизвестно. Видимо, это какая-то врожденная патология российской интеллигенции.

Впрочем, нетрудно догадаться, какая именно. Рабство, – вот он, роковой диагноз! Извечное рабство, трусость, приспособленчество, страх ввязываться в настоящую драку, где есть риск погибнуть или быть сильно побитым, и от этого – стремление к бунту на коленях, чтобы и на елку влезть, и не ободраться: и имидж «оппозиционный» вроде как сохранить в глазах последователей – и в то же время ничем особо не рисковать, не выходить за концлагерную проволоку, за мусорские ограждения, за рамки тоталитарно-запретительных и карательных законов-намордников. Причем это в полной мере относится как к интеллигентам-разночинцам, видящим «шанс» голосованием за «Яблоко», видите ли, «удержать страну от скатывания в окончательный фашизм» (куда она уже давно скатилась!), так и к самому «Яблоку».

Идите, идите! Проголосуйте… Потом опять попрете на площадь с криком и плачем: мой голос украли!!! Верните наши голоса!!!… Только там уже не будет, как в 2011 на Болотной, – там будет как в 2020 в Минске. Там вас встретит заранее уже подготовленная и до зубов вооруженная пёсгвардия, отметелит по полной и растащит по автозакам – ехать получать кто сутки, а кто и уголовные дела с перспективой отправки в лагерь на годы…

А нечего было ходить участвовать в заведомом фарсе, в отвратительном, гнусном спектакле, в спецоперации ФСБ «выборы», проводимой для демонстративно-показушных целей режима, а не для того, чтобы вы смогли провести своих «оппозиционных» кандидатов в «думу» и оттуда, изнутри, шатать режим! И поделом вам, глупцы: если не понимаете, когда вам говорят словами умные люди, притом враги режима похлеще вас, – то пусть доходит вот так, через дубинал! Кто садится играть с шулерами – не должен потом удивляться, что остался в дураках, и кто дружит с ворами – пусть не удивляется, что у него пропал кошелек. Если бы вы не ходили на эти фарсовые «выборы» и не отмечались там, что взяли покрытый чеченской, грузинской, украинской, сирийской кровью бюллетень из лап преступного режима – то и не было бы потом повода жаловаться, что у вас «украли голоса»!…

Более того, участвовать в заведомо лживом и преступном фарсе – не только глупо с практической точки зрения, но и позорно с моральной. Не имеет значения, за кого вы хотите проголосовать и что из этого выйдет. Просто самим фактом прихода и взятия бюллетеня, ребята, вы уже полностью признаете, что этот гнусный фарс для вас – настоящие, легитимные выборы, Как будто не было этих 21 года, не было взорванных домов в Москве, не было агрессии и геноцида в Чечне, нападения на Грузию, уничтожения самолета Качиньского со всем польским государственным руководством, нападения на Украину, аннексии Крыма, варварских бомбежек Сирии, политических убийств в мире, от Лондона до Катара, искажения и опошления конституции прошлогодними «поправками», «обнуления» путинских сроков и узаконения узурпации власти, массовых фальсификаций на всех предыдущих выборах все эти 20 лет… как будто не было этого ничего!… Брать как ни в чем не бывало из замаранных кровью рук эти кровавые листки бумаги, на которых написана заведомая ложь, ломать эту гнусную комедию вместе с мясниками и палачами целых народов, кровавыми шутами, душителями свободы и фиглярами победобесия – значит просто-напросто становиться их соучастником, брать на себя всю меру ответственности за все их преступления, делить с ними эту ответственность поровну…

Результата нет – а позор есть, короче.

В ответ обычно в таких случаях раздаются поучительные рассуждения, что, мол, нельзя упускать шанс что-то изменить в стране («шанс», ха-ха!), нельзя просто сидеть на диване и ничего не делать, нельзя устраняться от политики, нельзя давать этим мерзавцам украсть наши голоса, ведь если мы не придем – они проголосуют за нас, и т.д. и т.п…

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей», – вот и всё, что можно ответить на эти вопли фанатов «шанса», «умного голосования» и пр. Шанса хоть что-то изменить в стране, приходя участвовать в заведомом лживом фарсе и играя с шулерами по их правилам на их площадках, у вас нет ни малейшего. НИ МАЛЕЙШЕГО! Надо быть совершенно конченными идиотами, чтобы после всех преступлений режима за 21 год, от взрывов домов до последних арестов и зачисток политического пространства, от распознавания лиц и арестов на дому до тотального применения специально придуманных ярлыков «иностранный агент», «нежелательная организация» и т.п. – все еще верить в какие-то изменения подобным легальным образом, в какой-то «шанс»! Изменить что-то в России – у вас на этих «выборах», как и на всех предыдущих с 2003 года не будет ни малейшего шанса. А вот замараться в этом путинском кровавом дерьме самим и стать полноценными соучастниками режима – шансы у вас есть, если вы пойдете на участки. И не надо потом говорить, что вы, мол, не знали и что вас не предупреждали…

Легально и законно – не получится, не надейтесь. Борьба требует жертв. Свобода добывается только в бою и оплачивается только кровью. Никто не подарит вам свободу на халяву, чекистский режим не пошатнется, даже если бы «Яблоку» завтра вдруг удалось пройти в «думу» и создать там свою фракцию. От обличений даже с думской трибуны Путин не сгорит со стыда и не уйдет срочно в отставку, как вы подсознательно рассчитываете, – он не реагирует ни на какие обличения во всей мировой прессе, а это трибуна повыше и покруче вашей думской!

Как наивные младенцы, либеральные интеллигенты Россиюшки, видимо, даже не подозревают, что существует такая штука – отчуждение. Отчуждение власти от народа, в том числе и власти представительной. Даже если бы какие-то «оппозиционеры», будь то «яблочники» или какие-то еще, и смогли по итогам грядущих «выборов» пройти в заведение, прикидывающееся в Московии «парламентом», но не являющееся при этом местом для дискуссий, – то уже назавтра эти депутаты думали бы больше о том, как не потерять привилегии, даваемые депутатством, в том числе и чисто материальные, включая высокую зарплату, и юридические, вроде депутатской неприкосновенности, – а вовсе не о том, как обличить публично чекистов с думской трибуны в их преступлениях, после чего тотчас с согласия всех остальных депутатов утратить свой депутатский статус и сесть в тюрьму!… Шансов что-то изменить в Системе изнутри у них было бы ровно столько же, сколько у любого из депутатов Верховного Совета СССР в 1937 году, если бы они решились открыто возражать Сталину.

И вообще, кем надо быть, чтобы покупаться на главный навальнистский лозунг – «вытеснить «Единую Россию» из Думы» – не понимая того, что на ее место туда придет и усилит свое влияние КПРФ ( как это и было уже в 2011 году), еще более мракобесная и тоталитарная, чем «Единая Россия»??? Что бороться надо за свободу, а не за смену одних сталинистов и тоталитаристов на других??? Что лечить чуму при помощи холеры – это феерический идиотизм??? И какое вообще значение имеет какая-то там «Единая Россия», когда настоящей правящей партией Россиюшки уже 21 год является ФСБ??? Интернет-дискуссии «оппозиционеров» разных сортов про «ЕдРо» на 21-м году чекистского режима просто умиляют. Такое ощущение, что общий диагноз всей еще оставшейся российской легальной «оппозиции» – разжижение мозгов и умственная недостаточность…

Не надо, разумеется, сидеть на диване, ждать у моря погоды, думать, что всё как-то образуется само, режим падет, наступит демократия… Борьба требует жертв. По правилам тирании невозможно добиться падения тирании и завоевать свободу, как невозможно переиграть наперсточника или карточного шулера. Повестка настоящей радикальной оппозиции вообще не должна приурочиваться к повестке диктатуры и плестись за ней в хвосте, реагируя только на анонсируемые и проводимые диктатурой спецмероприятия. Чем это заканчивается – мы видели год назад в Беларуси. Ошибка тамошней оппозиции – не подставных промосковских лукавых вождей, а низов, простых беларусов, вышедших сразу после «выборов» 9 августа под омоновские дубинки – была уже в том, что они вообще участвовали в тамошних «выборах», после чего пошли наивно требовать у диктатора украденные им голоса. Тогда как не следует изначально ставить себя в такое положение, чтобы у вас могли что-то украсть. Надо навязывать тирании свою повестку, свои сроки и даты, брать инициативу в свои руки – а не плестись в хвосте ее спецопераций, наивно рассчитывая использовать ту подвешенную перед носом «оппозиционеров» морковку, которую они принимают за «шанс».

Если уж вообще обращать внимание на чекистские спецоперации по демократическому камуфлированию режима, на все эти «выборы», «всенародные опросы» типа прошлогоднего насчет конституции, и пр. и пр. – то отношение к ним может быть только одно: активный бойкот. А это означает не просто тупо сидеть на диване, не ходить, не участвовать и быть в стороне от политики, как обвиняют бойкотчиков слабые духом дешевые оппозиционеришки из серии «он(и) хоть что-то делает (-ют)». Нет, АКТИВНЫЙ бойкот означает: срывать гнусный фарс властей по камуфлированию чекистской диктатуры в демократию. Срывать их действо на участках, любыми путями делать так, чтобы этот фарс не мог происходить, чтобы обман мирового общественного мнения был для Путина и его клевретов максимально трудной задачей.

Не участвовать, а срывать! Не важно, будет ли это поджог участка, сообщения весь день по телефону о заложенной там бомбе, задымление, прорыв канализации с затоплением, что-то еще… Бандиты у власти должны получать отпор в своих преступных замыслах еще раз легитимизировать режим проведением фарса с голосованием – а не ажиотаж в «оппозиционных» рядах на тему: «дадим им шанс, попробуем на этот раз все-таки провести в думу хотя бы несколько оппозиционеров, честных и порядочных политиков». Ответом на такую детскую наивность, оборачивающуюся помощью чекистам и легитимизацией их фарса, может быть только плевок в физиономии этих взрослых младенцев, детски наивных на 22-м году чекистского террора «оппозиционеров». Как ответом чекистам на их фарс может быть только граната или как минимум дымовая шашка на каждый их «избирательный участок».

Но на это способен был бы только настоящий народ. Сильный. Мужественный. Волевой. Любящий свободу и готовый умереть за нее. Такой, который не стал бы четыре раза голосовать за чекистского упыря и всенародно плясать и визжать от счастья по поводу захвата им куска соседней страны.

Но такой народ, если бы он был на этой территории между Кёнигсбергом и Владивостоком, – и не допустил бы изначально установления чекистского режима, не дал бы снова надеть ярмо себе на шею…

С выборАми вас, господа!… :)))

Борис СТОМАХИН для Кордон