У Києві після зливи «попливла» станція метро

Після сильної , майже тропічної зливи, яка тривала хвилин 20-30 в районі метро “Героїв Дніпра” у столиці, два виходи і один вхід на станцію метро залиті водою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас, один вхід сухий. І людей з прибулих поїздів просять виходити з платформи через вхід.

Працівники метро і ТЦ “Оазіс” намагаються прибрати воду швабрами і прибиральними машинами.

Як повідомило КП “Київський метрополітен” у Фейсбуці, для уникнення підтоплення через негоду станцію «Героїв Дніпра» зачинено на вхід та вихід.

Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

: capital.kiev.ua