Стало відомо, коли в Україні повністю заборонять бензинові та дизельні авто

Мінінфраструктури ініціює повне переведення України на електромобілі.

В Україні хочуть ввести поетапну заборону на ввезення і першу реєстрацію автомобілів з дизельними і бензиновими двигунами внутрішнього згоряння, в тому числі вироблених в Україні. Відповідний проект закону опублікований на сайті Міністерства інфраструктури.

Так, з 1 січня 2027 року документ вводить заборону на старі дизельні автомобілі. А з 1 січня 2030 року – на нові дизельні, а також на нові і вживані бензинові авто.

Заборона не поширюватиметься на такі машини:

автомобілі для військових;

для фермерських господарств за умови їх використання за межами автомобільних доріг загального користування;

автомобілі, які дістаються у спадок;

виготовлені до 1 січня 1981 року.

Документ розроблений з метою реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Транспортна політика останнього поставила завдання скоротити вдвічі використання автівок, що забруднюють навколишнє середовище.

Прогнозується, що проект закону стимулює використання в країні екологічного транспорту, його частка до 2030 року має становити 75%. А до 2050 року від бензинових і дизельних машин українці зовсім повинні відмовитися.

Автори проекту зазначають, що після повної відмови від авто з двигунами внутрішнього згоряння припиниться викид в атмосферу ряду шкідливих речовин, серед яких – діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, метан та інші. Об’єм викидів парникових газів у повітря може зменшитися до 60% рівня 1990 року.

Крім того, зникне потреба в споживанні бензину і дизельного палива, що зменшить використання природних ресурсів (нафти, газу) і матиме позитивний вплив на зменшення залежності України від російської федерації.

: avtosota.com