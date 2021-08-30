Сьогодні Україну накриє потужна магнітна буря “червоного рівня”

Фахівці повідомляють, що сьогодні, 30 серпня, в Україну прийде сильна магнітна буря. Експерти розповіли в чому її небезпека.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Магнітна буря – це порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.

В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, прогнозують сильний удар 30 серпня. Піку коливання магнітна буря досягла сьогодні о 6 годині ранку.

Потужна магнітна буря є особливо небезпечним періодом для метеозалежних людей. Вони можуть відчувати ряд негативних симптомів серед яких: запаморочення, головний біль, нудоту, загальну слабкість, загострення хронічних захворювань тощо.

Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

Як захиститися від впливу магнітних бур?

Щоб захиститися від негативного впливу, в дні передбачуваної бурі слід дотримуватися правил здорового способу життя.

Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.

Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої їжі.

Каву, алкоголь і енергетики замініть зеленим і трав’яним чаєм.

Приймайте контрастний душ.

Частіше бувайте на свіжому повітрі.

Постарайтеся виключити на цей час джерела стресу.

: chasdiy.org