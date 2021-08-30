Ксенію Мішину та її екскоханого побачили разом на весіллі у друзів

Відома українська акторка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт все частіше з’являються разом на публіці. Нещодавно головна героїня “Холостячки” оголосила про завершення стосунків зі своїм коханим.

Проте, пару дуже часто помічають разом. На цей раз Ксенія Мішина та Еллерт побували на весіллі своїх друзів. В мережі, навіть, з’явились фото, на яких ексзакохані позують разом.

Перед камерою Ксенія Мішина постала у красивому костюмі білосніжного кольору. На весілля жінка відправилась з сином Платоном. Акторка, навіть, спіймала букет нареченої, продемонструвавши щасливі емоції.

Ксенію Мішину відразу обійняв син, а пізніше підійшов Олександр Еллерт. Екскоханий акторки з’явився на весіллі у білосніжній сорочці та чорних штанах. Він зворушливо взяв Мішину за руку та засвітив щиру усмішку.

Кумири з нетерпінням чекають, коли пара оголосить про своє примирення. В багатьох фоловерів тепер немає сумнівів щодо несправжнього розриву їхніх стосунків.

Також велика кількість фанів повідомила, що Мішина та Еллерт є однією з найкращих пар в українському шоу-бізнесі. Вони впевнені, що закохані вже давно помирились, проте, вирішили приховувати свої стосунки.

: wona.com.ua