У Києві двоє чоловіків намагалися розтрощити тролейбус: їм завадив кур‘єр

Поліція застосувала до порушників сльозогінний газ і кайданки

У центрі Києва, на вулиці Лаврській, два чоловіки напали на тролейбус, який вже був не на маршруті. Невідомі кидалися на нього, вибивали та ламали двері, а також розтрощили лобове скло. Небайдужий кур’єр втрутився у ситуацію та втихомирював чоловіків.

Про це повідомляють Новини.LIVE і ГО “Автопатруль Майдан” у Facebook.

Інцидент стався 29 серпня у центрі Києві. Двоє хуліганів розтрощили тролейбус, бо водій не відчинив їм двері транспорту.

Як згодом з’ясувалося, чоловіки були п’яні та прийняли щось у нічному клубі, у якому розважалися поруч. Вони викликали таксі, але водій їх вигнав з машини через їхню поведінку. Після чого вони вирішили добратись на громадському транспорті, але їх не пустили у салон. Чоловіки вирішили помститися та почали ламати двірники, вікна і двері.

Кур’єр, який проїжджав повз, втрутився у ситуацію та втихомирював одного з хуліганів. Інший в цей час ледве не вкрав його мотоцикл, аби втекти.

Поліція застосувала до порушників сльозогінний газ та кайданки.

Крім того, один з хуліганів відразу заспокоївся, а інший раптово почав вихвалятися своєю чоловічою гідністю і розповідати про його “особливості”.

: novyny.live