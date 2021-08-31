Патрулі-«фантоми» на дорогах України: у поліції дали пояснення

Фантомних патрулів на вулицях ще немає. У поліції розповіли, в чому заминка. Дату виїзду патрульних машин на дороги обіцяють додатково анонсувати.

Кілька днів тому в ЗМІ з’явилася інформація про появу на київських вулицях фантомних патрулів поліції (авто без характерних розпізнавальних знаків): Skoda Kodiaq сірого кольору з цивільними номерами, але всередині «напханими» датчиками і радарами.

Очікується, що таке нововведення буде більше дисциплінувати водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Однак перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції (ДПП) Олексій Білошицький факт появи таких патрулів не підтвердив, інформує MMR.

«Вони ще не працюють, і ніхто не виїжджав. «Фантоми» зараз проходять процедури оформлення, реєстрації, сертифікації і все інше, згідно з договором», – повідомив він.

Білошицький також підкреслив, що закупівлею автомобілів займався «Укрінфрапроект», у якого договірні зобов’язання з постачальником. Тому патрульна поліція в даному випадку не виступає бенефіціаром і чекає, коли їм передадуть «готовий продукт».

«Коли їх нам передадуть – ми повідомимо. Просто так, без нашого повідомлення громадськості, на дороги вони не виїдуть», – каже перший заступник начальника патрульної поліції.

Що стосується термінів, в Нацполіції поки не беруться щось прогнозувати, але запевняють, що як тільки автомобілі будуть готові, їх відразу ж почнуть використовувати на дорогах. Там не хочуть поспішати називати конкретні дати, оскільки, виходячи з домовленостей, автомобілі чекали ще півроку тому.

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