Вживання алкоголю може бути складовою здорового харчування

Щоб захистити серце, їжте шоколад і пийте вино. Ще можна додати чай і фрукти, якщо захочеться.

Асоціація дієтологів України розповідає про нове дослідження, опубліковане в American Hypertension, American Heart. Його результати показали, що продукти, збагачені флавоноїдами, включаючи ягоди, яблука, груші та вино, позитивно впливають на рівень артеріального тиску.

«Мікробіом нашого кишківника відіграє ключову роль у метаболізмі флавоноїдів, посилюючи їх кардіопротекторні ефекти. Це дослідження надає докази того, що ефекти по зниженню артеріального тиску, досяжні за допомогою простих змін до щоденного раціону», — сказав провідний дослідник Едін Кессіді, професор кафедри харчування та профілактичної медицини Інституту глобальної продовольчої безпеки при Королівському Університеті в Белфасті, Північна Ірландія.

Флавоноїди — це сполуки, які в природі містяться у фруктах, овочах та продуктах рослинного походження, таких як чай, шоколад та вино. Останні дослідження виявили зв’язок між мікрофлорою кишківника, мікроорганізмами в травному тракті людини та серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), що є провідною причиною смерті в усьому світі.

Дослідники вивчили зв’язок між вживанням продуктів, багатих на флавоноїди, з артеріальним тиском і різноманітністю бактерій у кишківнику. Вивчалося питання, чи можуть зміни кишкової мікробіоти пояснити зв’язок між споживанням продуктів, багатих на флавоноїди, та артеріальним тиском.

Для цього було залучено групу з 904 дорослих у віці від 25 до 82 років. Дослідники оцінювали споживання їжі учасниками, мікробіом кишківника та рівень артеріального тиску разом з іншими клінічними та молекулярними фенотипами під час регулярних контрольних обстежень.

Споживання учасниками продуктів, багатих на флавоноїди, протягом попереднього року було розраховано на основі опитувальника про харчові продукти, в якому детально описана частота та кількість споживання 112 продуктів. Уміст флавоноїдів у харчових продуктах оцінювався згідно з даними Міністерства сільського господарства США.

Мікробіом кишківника оцінювали за допомогою фекальної бактеріальної ДНК, отриманої зі зразків калу. Рівень артеріального тиску учасників вимірювали після нічного голодування три рази з трихвилинними інтервалами після початкового п’ятихвилинного відпочинку. Дослідники також зібрали інформацію про спосіб життя учасників, включаючи стать, вік, статус куріння, вживання ліків та фізичну активність, а також сімейну історію ішемічної хвороби серця, кількість щоденно спожитих калорій та споживання клітковини, а також зріст та вагу кожного учасника, розрахували індекс маси тіла.

Учасники дослідження, які мали найбільший рівень споживання продуктів, багатих на флавоноїди, включаючи ягоди, червоне вино, яблука та груші, мали нижчий рівень систолічного артеріального тиску, а також більшу бактеріальну різноманітність кишкового мікробіому, ніж учасники, які споживали найнижчий рівень продуктів, збагачених флавоноїдами.

Вживання 1,6 порцій ягід на день (одна порція дорівнює 80 г або 1 склянці) асоціювалося із середнім зниженням рівня систолічного артеріального тиску на 4,1 мм рт. ст.

Випивання 2,8 склянки (125 мл вина на склянку) червоного вина на тиждень асоціювалося із зниженням систолічного артеріального тиску в середньому на 3,7 мм рт. ст..

Хоча це дослідження передбачає потенційні переваги вживання червоного вина, Американська асоціація серця заявляє, що якщо ви ще не вживаєте алкоголь, то не варто починати. Якщо ви все-таки п’єте, поговоріть зі своїм лікарем про переваги та ризики вживання алкоголю в помірних кількостях. Згідно з заявою Американської асоціації серця, споживання алкоголю може бути складовою здорового харчування, якщо його вживати в помірних кількостях (не більше одного алкогольного напою на день для жінок та 2 алкогольних напоїв на день для чоловіків), це стосується лише невагітних жінок та дорослих осіб за умови відсутності ризику для існуючого стану здоров’я, взаємодії із ліками, особистої безпеки та безпеки на роботі.

: greenpost.ua