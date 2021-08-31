У «ДНР» хочуть підвищити вартість проїзду в електротранспорті

Про це повідомляє сайт «ОстроВ» з посиланням на інформацію сепаратистських ЗМІ.

«З точки зору економіки, потрібно підвищувати проїзд тому, що все дорожчає. Ми не можемо на це не звертати уваги – є подорожчання комунальних послуг, за які підприємство платить, є подорожчання гуми, запчастин, і за рахунок проїзду ми все це і купуємо», – заявив директор КП «Донелектроавтотранс» Юрій Атаманов.

Крім того, він нагадав про проїзд представників пільгових категорій, «які не платять, коли їде 30 осіб, а з них платять десятеро, то ми не можемо пройти проти економіки».

При цьому жителі Донецька активно і гнівно обговорюють плановане підвищення вартості проїзду в соціальних мережах:

– «Подобається мені фраза «тому, що все дорожчає», ще б зарплати піднімали з таким формулюванням …»;

– «Ви для початку приведіть транспорт в порядок, половина поламаних і гнилих маршруток, а тролейбуси та трамваї, так це взагалі – ледве дихають!»;

– «За пільговиків, до речі, має доплачувати «держава» міськелектротрансу»;

– «Транспорт погано ходить, за що підвищувати? Бракує, нехай (так званий «глава ДНР» Денис – ред.) Пушилін уріже свою і своїх підлеглих зарплати».

Як повідомлялось, у так званій «ДНР» у Донецьку штат водіїв міського електротранспорту укомплектований всього на 39%, через що відбуваються збої графіка руху. «Влада» міста скаржиться, що діючий тариф на перевезення не покриває витрати.

Нагадаємо: