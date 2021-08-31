У «ДНР» хочуть підвищити вартість проїзду в електротранспорті

Про це повідомляє сайт «ОстроВ» з посиланням на інформацію сепаратистських ЗМІ.
«З точки зору економіки, потрібно підвищувати проїзд тому, що все дорожчає. Ми не можемо на це не звертати уваги – є подорожчання комунальних послуг, за які підприємство платить, є подорожчання гуми, запчастин, і за рахунок проїзду ми все це і купуємо», – заявив директор КП «Донелектроавтотранс» Юрій Атаманов.
Крім того, він нагадав про проїзд представників пільгових категорій, «які не платять, коли їде 30 осіб, а з них платять десятеро, то ми не можемо пройти проти економіки».
При цьому жителі Донецька активно і гнівно обговорюють плановане підвищення вартості проїзду в соціальних мережах:
– «Подобається мені фраза «тому, що все дорожчає», ще б зарплати піднімали з таким формулюванням …»;
– «Ви для початку приведіть транспорт в порядок, половина поламаних і гнилих маршруток, а тролейбуси та трамваї, так це взагалі – ледве дихають!»;
– «За пільговиків, до речі, має доплачувати «держава» міськелектротрансу»;
– «Транспорт погано ходить, за що підвищувати? Бракує, нехай (так званий «глава ДНР» Денис – ред.) Пушилін уріже свою і своїх підлеглих зарплати».
Як повідомлялось, у так званій «ДНР» у Донецьку штат водіїв міського електротранспорту укомплектований всього на 39%, через що відбуваються збої графіка руху. «Влада» міста скаржиться, що діючий тариф на перевезення не покриває витрати.
Нагадаємо:
- З 1 липня 2021 року «влада» так званої «ДНР» підвищила тарифи на житлово-комунальні послуги для населення. Загальне збільшення вартості «комунальної квитанції» в середньому складе близько 17%.
- Так званий «глава ДНР» Денис Пушилін пояснив жахливий стан доріг на окупованій частині Донецької області відсутністю коштів на їх ремонти.
- Міська «адміністрація» окупованого Донецька затвердила нові, більш високі, тарифи на послуги з утримання багатоквартирних житлових будинків, споруд і прибудинкових територій. При цьому нові тарифи почали діяти вже з 1 липня.