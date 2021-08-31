Зеленський передасть Байдену списки українських політв’язнів та зниклих безвісти – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу «Україна 24», передає Центр журналістських розслідувань.

«Я знаю, що президенту готували всі ці списки: всіх і зниклих безвісти, і заручників, військовополонених та політв’язнів. Знаю, що президент відвезе їх до Америки. Думаю, що всі ці питання там порушуватимуться і обговорюватимуться. І тому може щось буде дуже цікаве для цих всіх людей і для нас щодо повернення і обміну» , – сказала Денісова.

Як повідомляє Офіс президента України, Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вже прибули до Вашингтона в межах робочого візиту президента України до США на запрошення президента Джозефа Байдена.

«На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: