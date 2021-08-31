Проблеми зі слухом можуть говорити про розвиток деменції

З віком когнітивні функції людини можуть слабшати, що пов’язано зі змінами в мозку. Починаються проблеми з пам’яттю і концентрацією уваги.

У деяких такі симптоми прогресують, що може говорити про розвиток деменції. Це захворювання, при якому відбувається втрата раніше отриманих знань, відзначаються проблеми в мисленні і нездатність виконання робочих і повсякденних завдань.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Alzheimer’s & Dementia, показало зв’язок між порушенням слуху і ризиком розвитку деменції.

Якщо людина не здатна розпізнавати мову в галасливій обстановці, це може бути ранньою ознакою захворювання. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету, вивчаючи дані понад 80 тис. осіб у віці старше 60 років.

Випробуваним пропонували послухати фрагменти мови, коли на тлі був шум. Не всі змогли зосередитися на розмові і повністю зрозуміти його сенс. Результати показали, що через 11 років у 1285 чоловік розвинулося недоумство.

У порівнянні з тими, хто на початку дослідження не відчував проблем зі слухом в галасливій обстановці, у людей з поганим слухом ризик розвитку деменції виявився майже в два рази вище.

Зараз вчені припускають, що такі зміни слуху можуть бути не тільки симптомами деменції, але і фактором ризику, на який можна вплинути. Чи зможе своєчасне лікування проблем зі слухом знизити шанси розвитку недоумства, – це належить з’ясувати експертам.

: Новости Ю