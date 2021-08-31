МОЗ: В Україні за добу з COVID-19 госпіталізовано 470 пацієнтів та померла 51 людина

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). Також за минулу добу: госпіталізовано – 470 осіб; летальних випадків – 51; одужало – 1 257 осіб», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 286 296 осіб, одужало 2 207 940 пацієнтів, зафіксовано 53 789 летальних випадків та проведено 11 980 323 ПЛР-тестувань.

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