В зоні ООС внаслідок обстрілів окупантів загинув український боєць, ще двоє поранені

Про це повідомляє штаб ООС.

«Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав мінно-вибухову травму. Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Біля Новозванівки ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.

Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: