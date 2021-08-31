Медики назвали 5 найгірших продуктів при діабеті

При діабеті організм не може самостійно регулювати рівень цукру в крові. Існує два основних типи захворювання: тип 1 і тип 2.

Людям з діабетом 1 типу необхідні постійні ін’єкції інсуліну. Причина виникнення захворювання поки невідома. Як правило, воно розвивається, коли власна імунна система починає руйнувати продукують інсулін клітини підшлункової залози, повідомляє MayoClinic.

Причиною діабету 2 типу стає сукупність певних генів, а його розвиток обумовлений такими факторами, як ожиріння, незбалансоване харчування і низька фізична активність, додали фахівці. Саме тому захворювання можна взяти під контроль, внісши необхідні зміни в спосіб життя.

Коли справа доходить до раціону харчування, багато губляться і не знають, як його збалансувати. За словами лікарів, в цьому випадку важливо дотримуватися основного правила – скоротити споживання вуглеводів. Така дієта допоможе запобігти скачки цукру в крові і знизити ризик ускладнень діабету. Медики радять виключити з раціону п’ять продуктів.

Білий хліб

Будь-які продукти, які містять білу муку, можуть різко підвищити рівень цукру в крові. Оброблений білий хліб також містить низький рівень клітковини, через що вживання даного продукту збільшує швидкість всмоктуваності цукру в кровотік. Найкраще замінити такий хліб на цільнозерновий.

Ароматизовані йогурти

Такі йогурти містять велику кількість цукру. Щоб уникнути зайвого ризику, важливо уважно вивчити склад продукту, а краще просто замінити його на натуральний.

Сухофрукти

Фрукти забезпечують організму різні переваги, але коли справа стосується сушених плодів, все не так однозначно. Справа в тому, що цукор в них стає більш концентрованим, а тому і ризик для діабетиків підвищується. Наприклад, родзинки можуть містити в чотири рази більше вуглеводів, ніж виноград.

Чіпси і пластівці для сніданку

Картопля сама по собі містить велику кількість вуглеводів, але смаження у фритюрі на рослинній олії робить його ще більш шкідливим для здоров’я, пояснили лікарі.

Пластівці для сніданку – також не найкраще рішення. Вони багаті вуглеводами, цукром і майже не містять білка.

: Новости Ю