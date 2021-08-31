США завершили виведення військ з Афганістану

Про це на брифінгу заявив глава Центрального командування збройних сил США генерал Кеннет Маккензі, передає DW.
На борту останнього літака C-17 країну покинув в тому числі тимчасовий повірений у справах США в Афганістані Росс Вілсон.
«Військова евакуація завершена, але дипломатична місія для того, щоб забезпечити можливість виїзду з країни для громадян США й афганців, які бажають виїхати, триває», – зазначив Маккензі.
За його словами, кілька сотень американців не змогли дістатися до останнього рейсу. «Ми не змогли забрати всіх, кого хотіли», – додав генерал.
Водночас у Держдепартаменті США кількість американських громадян, які досі перебувають у Афганістані, оцінюють у 100-200 осіб, передає інформагенція AP. Загалом США і країни-союзники евакуювали з Афганістану понад 122 тисяч мирних жителів, повідомив Кеннет Маккензі.
Раніше, 26 серпня, евакуацію з Афганістану завершила також Німеччина. Згодом про завершення евакуації з Афганістану повідомили також Франція й Великобританія.
Військова місія США в Афганістані тривала майже 20 років. Вона розпочалася 7 жовтня 2011 року, тобто незабаром після терактів 11 вересня 2001 року. Протягом цього часу загинуло понад 2,4 тисячі американських військових. Крім того, за цей час бойових дій у Афганістані полягло також понад 1,1 тисячі військовослужбовців союзників США, котрі входили в коаліцію. З афганського боку війна коштувала понад 100 тисяч жертв як серед військових, так і серед цивільного населення.
Нагадаємо:
- Таліби почали захоплювати Афганістан після того, як президент США Джо Байден заявив про виведення з країни американських військових.
- 15 серпня 2021 року таліби увійшли в столицю Кабул, афганський уряд заявив про «мирний перехід влади», президент Афганістану покинув країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити всім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, покинути Афганістан.
- Президент США Джо Байден визнав, що США зробили багато помилок в Афганістані, але назвав правильним рішення вивести війська з території країни, оскільки «американські військові не можуть і не повинні гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротися за себе».