Автомобилистам готовят новый налог: кто его будет платить

Уже в 2022 году многих автомобилистов в Украине могут заставить платить новый, очень сомнительный, налог

Власть активно ищет, как увеличить поступления в государственный бюджет. Одним из источников увеличения поступлений, похоже, выбрали водителей. Уже в следующем году в Украине водителей могут заставить платить новый, очень сомнительный, налог.

По данным аналитического издания Auto-Consulting, «подарок» спрятали в проект закона №5600. Собственно, для некоторых водителей этот налог не является новым. Он хорошо известен как «налог на роскошь». Его платят владельцы автомобилей стоимостью более 2,2 миллиона гривен.

Но в новой редакции закона предлагают расширить базу налогообложения. Авторы проекта закона считают нужным снизить стоимость автомобилей, которые облагаются с 2,2 до примерно 1,2 миллиона гривен. То есть, фактически депутаты предлагают взимать «налог» на роскошь с владельцев автомобилей средней ценовой категории. Ведь машины стоимостью 1,2 миллиона гривен не являются люксовыми. Это массовый сегмент.

Например, под действие проекта закона попадает популярный в Украине внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который входит в «десятку» отечественных бестселлеров.

Если депутаты все же одобрят законопроект, то новый «налог на роскошь» придется платить всем водителям, у которых есть автомобили стоимостью от 1,2 миллиона гривен и в возрасте до пяти лет.

Проект документа уже одобрен в первом чтении. На очереди – второе. Если новая редакция закона пройдет, то уже в 2022 году многим украинским водителям придется закладывать в покупку нового авто дополнительные 125 000 гривен – по 25 000 каждый год придется отдавать государству.

: glavcom.ua