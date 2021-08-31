Засудженого в Криму українця Лимешка в колонії РФ змусили вакцинуватись від COVID-19 російською вакциною – Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

«Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ. Працівники виправної колонії «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення», – написала Денісова.

Вона зазначила, що після вакцинації стан здоров’я Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.

«Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», – додала омбудсмен.

Вона також звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги.

Також Денісова попросила Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю» та відвідати Геннадія Лимешка.

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