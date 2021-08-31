Засудженого в Криму українця Лимешка в колонії РФ змусили вакцинуватись від COVID-19 російською вакциною – Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.
«Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ. Працівники виправної колонії «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення», – написала Денісова.
Вона зазначила, що після вакцинації стан здоров’я Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль.
«Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», – додала омбудсмен.
Вона також звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лимешку необхідної меддопомоги.
Також Денісова попросила Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю» та відвідати Геннадія Лимешка.
Нагадаємо:
- 15 серпня 2017 року ФСБ заявила про затримання 12 серпня в окупованому Криму чергового «українського диверсанта» Геннадія Лимешко, який був названий «агентом СБУ» і нібито готував кілька диверсій проти об’єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова.
- У СБУ назвали заяву ФСБ про затримання чергового «українського диверсанта» в окупованому Криму «фейковий новиною» і провокацією, яку спецслужба РФ використовує для залякування населення півострова. В Міноборони України заявили, що Геннадій Лимешко служив у ЗСУ за контрактом та був звільнений у травні 2017 року за службовою невідповідністю.
- У сім’ї Геннадія Лимешко вважають, що він дав свідчення про нібито підготовку диверсій в Криму під тиском і тортурами ФСБ.
- 24 липня 2018 року «Верховний суд Криму» відхилив апеляційну скаргу і залишив без змін вирок «Судакського міського суду», який 10 травня засудив Лімешко до 8 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
- 9 серпня 2018 року стало відомо, що Геннадія Лимешка вивезли з окупованого Криму до Росії для відбування покарання. У вересні його етапували з Краснодарського краю в Ставропольський край РФ в виправну колонію в Дидимкіно Курського району.