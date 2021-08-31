Слідчі-викрадачі з ДФС: як просувається гучна справа із викраденням директора підприємства озброєними фіскалами

Перед розформуванням Державної фіскальної служби інтернет сколихнула гучна справа слідчих-викрадачів ДФС, які «кошмарили» підприємців і викрадали їх «для дачі показів». Виявилося, що всі причетні до справи слідчі активно користуються послугами затирання інформації в інтернеті, але при цьому мають родинні бізнеси, які не фіксують у своїх деклараціях.

Вже понад місяць інтернет обговорює деталі справи з викрадення діючими працівниками ДФС керівниці ІТ-компанії ТОВ «Технолоджик», яку у подальшому фіскали назвали «допитом за місцем проживання». Ситуація привернула увагу громадськості не лише самим фактом зловживанням зброї, а й розкриттям деталей біографії слідчих, які проливають світло на зловживання держслужбовцями ДФС і махінацій з деклараціями та сімейними бізнесами.

Згідно публікацій у ЗМІ, керівником групи слідчих ДФС, причетної до викрадення людей є Фєдосов Максим Володимирович. Йому ж і передали керувати службовим розслідуванням даного інцеденту. Станом на липень-серпень 2021 р. (на момент інциденту) Фєдосов Максим Володимирович обіймав посаду начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Викрадення і вибивання підписів із підприємців

Підлеглі Максима Фєдосова 30 липня 2021 р. у центрі Києва силоміць схопили і заштовхали в автомобіль Шевчук Юлію Анатоліївну, директора ТОВ «Технолоджик». Після цього погрожуючи пістолетом та посадкою в СІЗО викрадачі під тиском змусили її підписати якісь документи щодо діяльності її компанії, та ряду інших, про існування яких вона до цього не мала й гадки.

Після того, як її відпустили викрадачі, жінка написала заяву про інцидент до центрального офісу ДФС. Вона просила керівництво податкової міліції перевірити, чи дійсно ці люди є співробітниками ДФС, а також вказала, що інформація набута під тиском не може вважатися правдивою.

( https://glavcom.ua/country/society/spivrobitniki-dfs-vikrali-lyudinu-na-vulici-kijeva-poterpila-napisala-zayavu-dokument-774293.html + заява Ю. Шевчук)

Один з нападників називався Тарасом, до цього він телефонував жертві викрадення з погрозами. Завдяки цьому вдалося встановити, що це діючий співробітник Управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Юрійович Кручко.

Попри повідомлення у ЗМІ та суспільний резонанс, ДФС ніяк не реагувало на інцидент, воліючи відмовчатися у скандальній ситуації. Більш як за тиждень, 9 серпня 2021 р. адвокат постраждалої Євген Макієнко направив скаргу на незаконні дії працівників ДФС на ім’я уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

https://glavcom.ua/country/society/diji-spivrobitnikiv-dfs-yakih-zvinuvachuyut-u-vikradenni-zhinki-ocinit-ombudsmen-774920.html

Лише 10 серпня 2021 р. після реакції громадськості прес-служба ДФС прокоментувала даний інцидент. Вони запевнили, що жодних незаконних силових дій проти громадянки Ю.Шевчук не здійснювали.

https://glavcom.ua/country/society/chi-vikradali-zhinku-operativnikami-podatkovoji-policiji-dfs-prokomentuvala-guchniy-skandal-775104.html

А сам інцидент назвали «допитом за місцем проживання».

https://kp.ua/politics/703207-semia-sledovatelia-hfs-sviazana-s-konvertatsyonnym-byznesom-bloher

Також у ДФС повідомили, що проводять службове розслідування для спростування чи підтвердження факту перевищення службовими особами своїх повноважень.

18 серпня 2021 р. постраждала сторона звернулася до Ради бізнес-омбудсмена, у якій розкрилися деталі справи та обвинувачень викрадачів з ДФС:

«Зокрема, співробітники Офісу великих платників податків ДФС в межах кримінального провадження № 42 020 000 000 001 536 від 17.08.2020 з липня 2021 року почали активні слідчі дії щодо ТОВ „Техноложік“. Цікаво, що раніше за цією ж справою податківці заарештували й вилучили у однієї ФОП парфумерію та косметику, витребували документи у декількох компаній», — йдеться у скарзі, при цьому у ТОВ «Техноложік» стверджують, що жодним чином не пов’язані з перерахованими ФОП та компаніями.

«Під приводом дослідження фактів ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні, до обставин якого ТОВ „Техноложік“ не має жодного відношення, здійснюється тиск та втручання в діяльність товариства», — йшлося у заяві.

https://ukrainenews.fakty.ua/383138-it-kompaniya-tehnolozhik-obratilas-k-biznes-ombudsmenu-iz-za-proizvola-dfs

За інформацією, яку оприлюднив правозахисник Сергій Наумович, слідство у даній справі проводить слідчий ДФС Дмитро Пташинський. У свою чергу даний слідчий має сумнівну біографію і утримує у державній квартирі із родичами з багатомільйонними бізнесами, які фігурують у численних кримінальних провадженнях.

https://censor.net/ua/blogs/3283930/kak_jivut_veroyatnye_zakazchiki_pohischeniya_direktora_predpriyatiya_v_kieve

Зокрема, конвертаційний центр родини Пташинських у Харкові фігурує у розслідуванні ГПУ.

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/61941611

При цьому Дмитро Пташинский задекларував отримання прибутку від надання в оренду приміщень фірмі сім’ї — ТОВ «Руслан».

Безпосереднім керівником Дмитра Пташинського виявився начальник Третього відділу розслідування кримінальних проваджень Офісу великих платників податків ДФС Максим Фєдосов. Як і решта працівників ДФС – засекречена персона. Дата і місце народження Фєдосова М.В. – невідомі, через затирання інформації та використання функції засекречування особи. Найбільш імовірним місцем його народження можна вважати Донецьку область, де він має родичів та старі контакти. Станом на 2013 р. М. Фєдосов взагалі не мав жодного майна, і винаймав квартиру на Сирці у Києві.

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/193194.html

Згідно оприлюднених декларацій, його брат Денис придбав у 2014 р. квартиру в Ірпені у відомого ірпінського депутата з орбіти екс-мера Карплюка – Ігоря Оверка. Спочатку нею 100% володів брат Фєдосова, а з 2018 р. половиною став володіти Максим Фєдосов.

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_5b6bde77-058f-4c76-bbdc-d3ed3219c420

Не менш дивно виглядає історія із отриманням Максимом Фєдосовим квартири у окупованому Донецьку у липні 2019 р.

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/d0b4235d-e92b-47c4-b391-3c3474691eac/

При цьому родина Фєдосових явно зловживає службовим становищем, засекречуючи особисту інформацію у світовій мережі. Це видно по «зачищенню» згадок про них на різних сайтах. Наприклад це добре прослідковується на сайті КДКА, де були затерті згадки про отримання у 2020 р. адвокатського посвідчення №005286 братом Денисом Федосовим.

Однак згадки про це ще зберігає кеш.

Кеш

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8afBCNjuf_0J:https://unba.org.ua/examination-list/%3FpageId%3D148+&cd=13&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Посвідчення адвоката №005286

Дивною є і приналежність М. Фєдосова до тернопільської ГО « Громадська рада українців Тернопільщини – жертв злочинно-корупційних виявів та дискримінації з боку органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів прокуратури та органів місцевого самоврядування»

https://clarity-project.info/person/01cc85f63bdfc017f808e443a1a9d595

Через неї він пов’язаний із Курило В.М. – бізнесменом з міцними зв’язками із регіональним МВС та бізнесструктурами.

https://clarity-project.info/person/fe30e51615506d5842aa1a93468fd907

Найбагатше серед таких підприємств — ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ШАХТА «МЕЖИРІЧАНСЬКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ»

https://clarity-project.info/edr/26359901

Імовірна причина викрадення Юлії Шевчук

Правозахисники, серед них Сергій Наумович, зазначили, що дивна кримінальна активність працівників ДФС пов’язана із тим, що у вересні 2021 р. структуру Державної фіскальної служби запланували ліквідувати. Замість неї працюватиме Бюро економічної безпеки (БЕБ). Саме тому працівники ДФС старанно затирають усі згадки в інтернеті про себе. Імовірно, за допомогою викрадення Юлії Шевчук слідчі планували «підзаробити» на проміжний період реформування їхньої структури.

https://censor.net/ua/blogs/3284862/novye_litsa_ili_kogo_jdat_v_novom_silovom_organe

Цю ж тезу розділяє і журналіст Сергій Іванов.

https://m.censor.net/ru/blogs/3284535/dti_ber_do_chogo_prizvodit_bezvladdya_v_dfs

Кордон