Стоїть вже 15 років: в Києві збирають кошти на ремонт найбільшого годинника

Найбільший механічний годинник в Києві більше 15 років стоїть. Щодня повз проїздять десятки тисяч киян і бачать нерухомі стрілки.

ГО “Зміни” планує відновити годинник, зробити його окрасою Києва. Задля цього громадська організація збирає кошти. Про це йдеться на сайті “Велика ідея”.

Годинник з найбільшим у Києві циферблатом — 2 метри, розташований на фасаді шостого поверху Інституту історії України НАНУ на вул. Грушевського, 4.

Будівля була зведена в 1960-х роках, тоді ж там встановили годинник, який працював до кінця Радянської доби, в складні дев’яності, а в нульових почав хибити і зовсім зупинився.

Уже 15 років годинник не працює. Нестача фінансування, складний механізм, до якого не існує замінних деталей, та потреба зберегти фасад будівлі — це фактори, які зумовили проєкт зі збору коштів. Загалом необхідно 200 тисяч гривень (100 тис. вже зібрали).

Активісти, хочуть повністю відремонтувати годинник: встановити новий надійний механізм, відновити циферблат годинника, підсвітити його та повернути йому голос.

“Годинник-рекордсмен розташований у самому серці Києва. Щодня тисячі киян і гостей проходять повз на роботу чи відпочинок, а годинник стоїть… Ми бачимо у ньому символ української науки, для якої час також зупинився. Тому для нас дуже важливо відновити годинник як символ відродження української науки”, – зазначили в організації.

: bigkyiv.com.ua