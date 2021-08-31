Повний перехід на е-лікарняні затримується до жовтня – МОЗ

Про це телеканалу Суспільне повідомив речник міністерства охорони здоров’я України Роман Борщ.
За його словами, з трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували понад дві тисячі.
«Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня», – сказав Борщ.
Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.
Нагадаємо:
- 3 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала постанову №4243 про запровадження електронного реєстру листків непрацездатності (електронних лікарняних).
- 10 червня 2021 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з 1 вересня відбудеться повний перехід усіх медичних установ на формування електронних лікарняних.