Повний перехід на е-лікарняні затримується до жовтня – МОЗ

Про це телеканалу Суспільне повідомив речник міністерства охорони здоров’я України Роман Борщ.

За його словами, з трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували понад дві тисячі.

«Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу – зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня», – сказав Борщ.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

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