Росія перекидає на Донбас нові партії озброєння і боєприпасів – ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командування ЗС РФ продовжує посилювати бойові спроможності з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів окупаційних військ. Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують неконтрольовані Україною ділянки кордону», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними військової розвідки, протягом поточного місяця з РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях було завезено понад 6 тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів: протитанкові керовані ракети, протитанкові та протипіхотні міни, снайперські комплекси, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Крім того, окупанти завозили з РФ на Донбас броньовану техніку після проведення ремонту на російських підприємствах.

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