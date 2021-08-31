5 кращих продуктів для сніданку назвали дієтологи

Деякі люди встають вранці з ліжка і вітають прийдешній день посмішкою і бадьорим настроєм, але іншим потрібні зовнішні стимулятори, щоб трохи підбадьоритися. Дієтологи назвали продукти, які відмінно підійдуть вам для приготування сніданку, якщо ви ставитеся до другої групи.

100%-й цільнозерновий хліб

Вітаміни в цьому продукті, як показали дослідження, допомагають організму засвоювати вуглеводи, які, в свою чергу, є надійними постачальниками енергії. Вітамін B, який міститься в цільнозерновому хлібі допомагає справлятися зі стресом і сприяє поліпшенню настрою протягом дня.

Авокадо

Авокадо є багатим джерелом фолієвої кислоти, дефіцит якої може бути причиною депресії. Цей фрукт також містить велику кількість антиоксидантів, які також можуть захищати вас протягом дня від поганого настрою.

Копчений лосось

Ця червона риба містить велику кількість жирних кислот омега-3, які відомі своїми корисними якостями і протизапальними властивостями. Також вони позитивно впливають на здоров’я клітин мозку і знижують ризик легкої депресії.

Чорниця

Флавоноїди, що містяться в чорниці, можуть покращувати ваш емоційний стан. Тому цю ягоду можна сміливо включати в список продуктів для сніданку.

Гриби шиїтаке

Ці гриби є хорошим джерелом вітаміну D, який успішно знижує ризик розвитку депресії. На сніданок дієтологи рекомендують обсмажувати шиїтаке з овочами, які можна подавати як гарнір до тосту з лососем, авокадо і томатами.

: ukrhealth.net