Суд продлил арест подельника Порошенко

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил генерал-лейтенанта Игоря Павловского под стражей до 28 сентября 2021 года и оставил залог в практически 500 млн грн.

Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому в рамках дела экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского о 10,62 млн грн убытков.

По версии следствия, Гладковский вместе с Павловским, злоупотребляя положением, включили в государственный оборонный заказ грузовые автомобили компании «Богдан Моторс», владельцем которой является экс-замсекретаря СНБО. Эти автомобили якобы закупили по завышенным ценам, в результате чего государству нанесли более 17,44 млн грн убытков.

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