Гроза в Києві: блискавка влучила в електроопору, почалась пожежа

Під час сильної грози в Києві блискавка влучила в електроопору.

Київ Оперативний опублікував відео пожежі на проспекті Правди, 66 на Виноградарі — там блискавка влучила в електроопору, через що загорілося дерево.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що завдяки сильній зливі вогонь швидко загасили. На місце події виїжджали дві пожежних автоцистерни та 10 рятувальників.

Низку вулиць у Києві підтопило, а на станції Героїв Дніпра тимчасово запроваджували обмеження на вхід і вихід. У Київавтодорі заявили, що гідротехнічні служби працюють у посиленому режимі, бригади зі спецтехнікою чергують біля тунелю на вулиці Олени Теліги та біля станції Лівобережна. Наслідки негоди усувають 319 працівників Київавтодору, 12 бригад гідрослужб і 38 бригад з ручного прибирання.

: nv.ua