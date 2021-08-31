Українська команда на Паралімпіаді-2020 завоювала ще 13 медалей, з них три золотих

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«3 золоті, 6 срібних і 4 бронзові медалі виборола збірна України у сьомий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020», – йдеться у повідомленні.

Золоті медалі завоювали: Андрій Трусов (плавання, 50 м в/с, клас – S7), Максим Крипак (плавання, 100 м батерфляй, клас – S10), Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F20).

Срібні нагороди отримали: Оксана Ботурчук (легка атлетика, 400 м, клас – T12), Єгор Дементьєв (велошосе, гонка з роздільним стартом, клас – C5), Максим Веракса (плавання, 100 м в/c, клас – S12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F20), Юлія Шуляр (легка атлетика, 400 м, клас – Т20), Наталія Кобзар (легка атлетика, 400 м, клас – Т37).

Бронзові медалі здобули: Василь Крайник (плавання, 200 м комплекс, клас – SМ14), Євгеній Богодайко (плавання, 50 м в/с, клас – S7), Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м в/c, клас – S6), Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко (мікстестафета 4х100 м в/с, класи S11-S13).

Загалом українська паралімпійська команда завоювала у Токіо вже 67 медалей (12 золотих, 33 срібних, 19 бронзових).

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