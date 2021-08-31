Потап потролив Настю Каменських через кумедний фотосет у спальні

Українська артистка Настя Каменських насолоджується домашнім відпочинком та розповідає кумирам, як проходить її день. Не так давно зірка потішила мережу новими кадрами, на яких постала з домашнім улюбленцем.

На одному з фото знаменитість Настя Каменських позує з коханим чоловіком. Подружжя лежить на ліжку та щиро усміхається. Також поруч біля закоханих позує маленький песик.

На іншій світлині зірка українського шоу-бізнесу зображена у футболці Потапа. Жінка повідомила, що дуже любить в ній спати. Настя Каменських постала перед камерою повністю без макіяжу. У дописі артистка повідомила, що неабияк сумує за коханим чоловіком та з нетерпінням чекає його вдома.

Однак, Потап вирішив підняти настрій дружині, потроливши її за світлину у футболці. Репер заявив, що його кохана має чудовий вигляд. А ще чоловік пожартував, щоб Настя Каменських не одягала його труси.

Фани оцінили кадри зірки українського шоу-бізнесу та побажали їй хорошого дня. А ще не так давно Настя Каменських поскаржилась на жахливе самопочуття. Жінка заявила, що в неї сильна алергічна реакція, через яку набрякло обличчя та все тіло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

: wona.com.ua