У Криму за серпень відкрили 14 нових кримінальних справ за ухилення від призову в армію РФ – КПГ

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ).

«У серпні Кримська правозахисна група зафіксувала 14 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ). Крім того, за цією статтею винесено 10 нових вироків», – йдеться в повідомленні.

На кінець серпня КПГ зафіксувала за весь період окупації 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в «суди» Криму. За 232 з них вже винесено вироки, ще 26 перебувають на стадії розгляду.

Правозахисники нагадали, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст.51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). Крім цього, переміщення громадян України на службу в регіони Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.

«Згідно з українським законодавством, громадяни, які проживають зараз в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України», – пояснила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

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