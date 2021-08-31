У Криму за серпень відкрили 14 нових кримінальних справ за ухилення від призову в армію РФ – КПГ

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ).
«У серпні Кримська правозахисна група зафіксувала 14 нових кримінальних справ стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ). Крім того, за цією статтею винесено 10 нових вироків», – йдеться в повідомленні.
На кінець серпня КПГ зафіксувала за весь період окупації 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в «суди» Криму. За 232 з них вже винесено вироки, ще 26 перебувають на стадії розгляду.
Правозахисники нагадали, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст.51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). Крім цього, переміщення громадян України на службу в регіони Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.
«Згідно з українським законодавством, громадяни, які проживають зараз в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України», – пояснила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
Нагадаємо:
- У квітні 2018 року Україна в Раді Безпеки ООН вимагала від РФ припинити призов мешканців Криму в російську армію.
- У жовтні 2018 року Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду через незаконний призов своїх громадян у окупованому Криму до російської армії, що є черговим доказом здійснення РФ воєнного злочину на півострові.
- Навесні 2019 року зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму були отримані офісом прокурора МКС.
- 14 грудня 2020 року МКС оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні після проведення попереднього аналізу подій під час Майдану, захоплення і окупації Росією Криму та війни на Донбасі. В ньому, зокрема, йдеться і про примус до служби в збройних силах ворожої держави в окупованому Криму.
- Чому призов до армії РФ в окупованому Криму є військовим злочином, розповів Олександр СЄДОВ, аналітик Кримської правозахисної групи в програмі «Питання національної безпеки» (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська).