У Парижі автомобілям заборонили рухатися зі швидкістю вище 30 км на годину

Винятки стосуються тільки Єлисейських полів і Кільцевої дороги, а також деяких бульварів

У понеділок, 30 серпня, в столиці Франції введено обмеження на максимальну швидкість на дорогах. Зараз вона не може перевищувати 30 км на годину. Винятки стосуються тільки Єлисейських полів і Кільцевої дороги, де дозволили розганятися до 70 км на годину. На деяких бульварах дозволена швидкість 50 км на годину.

Про це повідомляє DW.

Зниження швидкості транспорту в Парижі

Обмеження швидкості введені для помітного зменшення шуму і зниження викидів вуглекислого газу. Крім того, такий захід вводиться з метою зменшення кількості ДТП.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями інституту Ifop, такі заходи підтримують 61 % парижан. Але в передмістях жителі незадоволені, оскільки для того, щоб дістатися на роботу зараз потрібно значно більше часу.

Зниження швидкості транспорту в Парижі було однією з передвиборчих обіцянок мера Анн Ідальго. Після того, як політик стала міським головою, в мегаполісі розширилася мережа велосипедних доріжок і зменшилася кількість автостоянок.

: novyny.live