Вчені виявили, що вживання м’яса може шкодити здоров’ю серця

Про користь і шкоду вживання м’ясних продуктів існує досить велика кількість суперечливих думок. Безсумнівно — білок, що міститься у складі м’яса, грає досить важливу роль для здоров’я людини. Однак, як встановили британські дослідники з Оксфордського університету, насичені жири, на які багате м’ясо, можуть стати причиною розвитку різних проблем з серцем.

До таких висновків вчені прийшли, проаналізувавши дані понад 114 000 громадян, без наявності серцевої патології на початковому етапі дослідження. Протягом 8,5 років дослідники вели спостереження за учасниками експерименту. Особливу увагу було приділено оцінці їх харчування, а саме — кількості насичених жирів, споживаних з харчових продуктів.

Після закінчення дослідження вчені порахували кількість людей, які зіштовхнулися з серцевою патологією. Загалом, за їх даними, було зареєстровано 4 365 випадків хвороб серця і судин, що розвинулися, у 3 394 осіб були діагностовані серцеві захворювання, ще у 1 041 учасника розвинувся інсульт. І хоча вчені не зафіксували прямий зв’язок між вживанням насичених жирів і розвитком даної патології, все ж таки серед учасників, які надавали перевагу у своєму раціоні м’ясній продукції, ризик розвитку серцево-судинної патології був вищим на 19-21 %.

: wworld.com.ua