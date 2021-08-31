Ірина Федишин мимоволі потрапила у скандал

Знаменита українська виконавиця Ірина Федишин повідомила, що потрапила у скандал. Вона вирішила прокоментувати цю неприємну ситуацію, опублікувавши відповідний ролик на сторінці в Instagram.

Річ у тому, що власник одного магазину, який знаходиться біля Яремче повинен заплатити штраф у сумі 114 тисяч гривень. Величезна кількість хейтерів заявила, що причиною цього стали пісні Ірини Федишин, які лунали з магазину чоловіка.

Зірка українського шоу-бізнесу зовсім нещодавно дізналась про таку прикру ситуацію. Вона вирішила прокоментувати скандал, в який потрапила мимоволі. В ролику Ірина Федишин пояснила, що власника магазину оштрафували зовсім не за її пісні.

Річ у тому, що він не мав ліцензії на використання будь-яких творів. Спочатку чоловіка попереджували та пропонували укласти договір на отримання ліцензії. Однак, він і надалі порушував Закон України.

Також Ірина Федишин попросила фанів ніяк не коментувати цю ситуацію та не засипати її безглуздими запитаннями. За словами артистки, їй щиро жалко власника магазину. Жінка не розуміє, чому він повинен заплатити таку величезну суму грошей.

А ще зірка українського шоу-бізнесу додала, що згідно Закону України будь-які комерційні заклади повинні мати ліцензію на трансляцію різної музики українських чи іноземних виконавців.

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Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

: wona.com.ua