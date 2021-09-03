«Не остання людина в цій країні»: «радник» Зеленської напідпитку пропонував інтим поліціянту (ВІДЕО)

У своєму Facebook Друндза активно ділиться світлинами з президентом та першою леді.

Фото: facebook.com/rostyslav.dzundza

Також чоловік публічно підтримав ЛГБТ-спільноту коротким роликом у захисній масці з веселковим принтом на тлі храму.

“Не бачу тут ніякої проблеми”

Друндза підтвердив, що на відео саме він, однак запевнив, що ніяк не пов’язаний із політикою.

“Я те відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю ніякого стосунку до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ”, – сказав він.

Також Друндза пояснив, що кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно. За словами чоловіка, він був напідпитку, оскільки святкував 30-річчя Незалежності України.

“Всі святкували, всі були веселі й могли говорити, що хочуть. Я не бачу тут ніякої проблеми”, – заявив Дзунзда.

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