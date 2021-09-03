У Києві розшукують 20-річного хлопця, який зник три дні тому: фото та прикмети

У Києві зник 20-річний Василь Лабаніч. Хлопець вийщов із дому ще 30 серпня та до цих пір не виходить на з’язок.

Про це у Facebook повідомила Наталія Морозюк.

За повідомленням видання ВісникК, він навчається на четвертому курсі у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Сім’я мешкає у Здолбунові. Василь – найстарший серед 5 дітей. За словами матері хлопця, він працює у логістичній компанії та має нічні зміни.

29 серпня зранку молодика бачив сусід, із яким той мешкає в одній квартирі.

“Сестра чоловіка сказала, що й у понеділок о 12:00 вони переписувалися. Син казав їй, що знаходиться у кафе неподалік від роботи”, – зауважує Олена Лабаніч, проте відтоді хлопець не давав про себе знати.

На роботі ж, за словами жінки, він відпросився, мовляв, захворів. Про факт зникнення повідомили у поліцію.

Прикмети: Має зріст 175 сантиметрів, середню тілобудову. На стопі татуювання.

: novyny.live