Лікар назвав максимально допустиму порцію картоплі

Діабетолог і психоендокринолог Михайло Богомолов розповів, чому слід стежити за кількістю споживаної картоплі.

За словами експерта сувора заборона на коренеплід доречна для людей, які страждають на діабет. Це пов’язано з тим, що вживання овоча стимулює збільшення кількості цукру в крові.

В інших випадках експерт рекомендує включати в раціон картопля в розумних межах, так як це продукт калорійний, його щоденне вживання у великих кількостях може стати причиною ожиріння.

“Якщо їсти його щодня у великих кількостях, можна спровокувати розвиток ожиріння. Особливо це стосується жінок. Максимально допустима порція картоплі, щоб не переїдати, — 420 г за один раз. Це приблизно 7 середніх картоплин. Але краще з’їдати половину від цієї порції плюс інші продукти – м’ясо, рибу, овочі та ін.”, — вважає фахівець.

: Новости Ю